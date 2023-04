Horóscopo de hoy 17 de abril para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Puedes echar un vistazo astuto a tu círculo social y darte cuenta de quién puede estar tomando más de ti de lo que te dan. Pero unir fuerzas con un amigo, que siempre te ha apoyado, puede ser un movimiento positivo para el premio. Una luna de pareja puede cambiar el amor, pero solo para fortalecerlo.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Tu gráfico sugiere una mañana para abordar rápidamente tareas difíciles, liberando la última parte del día para una unión inspirada en la luna. Así que limpia tu agenda y deja espacio para las sorpresas amorosas.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Tienes una de las imaginaciones más vívidas del zodíaco y las ideas fluyen con rapidez, así que prepárate para atrapar las que creas que pueden llegar más lejos. Te encuentras a toda velocidad hacia una cita emocionante.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Es posible que te hayas probado un atuendo, u otro tipo de nueva apariencia o actitud, varias veces antes, pero hoy simplemente se siente bien. Si estás en una relación, el maestro de la mente Mercurio ayuda a calmar las emociones, para que encuentres palabras para decir cómo te sientes.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Aplicar reglas prácticas al romance puede no ser tu estilo habitual, pero hoy tiene el planeta lógico a bordo, planificando con anticipación las próximas semanas. Parte de esto pueden ser nuevos límites de amor, que se sientan mejor contigo. Los números de la suerte terminan en “7”.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Una nueva forma de ganar dinero, o ganar más de lo que ya tienes, puede aparecer en tu radar zodiacal. Las puertas que han estado cerradas por más tiempo del que te gustaría, pueden comenzar a abrirse nuevamente.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Puedes pasar el tiempo de la mañana pensando en lo que más quieres para ti en este momento, y luego colocar las piezas en su lugar que pueden ayudar a que esto suceda. Caminar una nueva ruta puede conducir a un nuevo romance.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Puedes mostrar sus sentimientos de manera tan efectiva, pero nunca es fácil hablar de ellos, pero con la luna de hoy, puede hacerlo. Mantén las palabras simples, pero demuestra que estás decidido a que las escuchen. Si comienzas el día soltero, una situación de venta al aire libre puede ser su buscador de pasiones.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Ese narrador que llevas dentro está listo para salir a la superficie, y compartir tus ideas con alguien de confianza puede ser un paso positivo. Pero al final, eres tú quien tiene que hacer el trabajo, así que empieza lo antes posible. En lugar de buscar afuera, para que el amor te sostenga, cultivas la confianza en ti mismo: reconoces tu derecho a ser feliz.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Un legado de dinero, pertenencias o tal vez una cierta forma de ver el mundo se dirige hacia ti. Un momento en el que sientes que no encajas del todo puede terminar cuando te das cuenta de que no es necesario. El control capaz de Saturno mantiene una situación de efectivo en movimiento a un ritmo manejable.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Mercurio llega a tu signo durante las próximas semanas y esto es un regalo en términos de confianza. Si necesitas hacerlo solo, en el amor o en la vida, puedes tomar las decisiones correctas. Pero también tienes la capacidad de romper las barreras de otras personas y obtener respuestas.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Hay riqueza lunar en tu enfoque emocional y esto puede llevarte hacia el perdón. Esta debe ser solo tu decisión, no algo a lo que te empujen. Puedes decir que no si aún no estás listo.