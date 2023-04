Horóscopo de hoy 23 de abril para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Las conexiones pueden volverse más estrechas cuanto más libertad les des, así que resiste cualquier impulso de abrazar demasiado a tus parejas u otras personas que amas. Pasar tiempo en diferentes proyectos y con diferentes amigos puede refrescar el respeto mutuo y la atracción.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Lo que la luna y Plutón intentan decirte es que todo es posible, así que trata de no poner límites a tus ambiciones. Incluso si necesitas separarte de la familia o los amigos por un tiempo, hazlo. En cuanto a la pasión, tienes el poder de atracción de Venus, pero hay que usarlo.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Reconectarse con personas de tu pasado puede ser el tema de tu día. Mirar hacia atrás a través de viejos recuerdos puede despertar una fuerte necesidad de volver a estar en contacto. Mientras tanto, desglosar un gran objetivo de efectivo puede ser una estrategia de éxito.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Ves la luz de muchas maneras, al reconocer cómo una persona en particular te ha estado ayudando, tal vez. O al darte cuenta de cuál de sus muchos talentos debe establecer como máxima prioridad. Este es un gran avance, ya que comienzas a tomarte a ti mismo en serio.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): El aire fresco es el mejor combustible para tus procesos de pensamiento, ya que el sol potencia los planes prácticos. Así que salir, o simplemente sentarse en el jardín, puede traer las mejores ideas. También puedes comenzar a ver conexiones amorosas potenciales que comienzan como una sorpresa, pero pronto sientes una elección obvia.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Si esperabas un romance, prepárate, porque aquí viene. Y es de una fuente inesperada: a ti mismo. En lugar de esperar a que alguien más sea audaz, puedes tomar la iniciativa en el amor y concentrarte en cómo te sientes en lugar de cómo te ves.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Tu signo es cualquier cosa menos predecible, y una vez que te hayas acostumbrado al Tauro inspirado en Mercurio, tienes algunas semanas para que cuente. Esto puede incluir leer, mirar y reproducir tipos de material muy diferentes a su rutina habitual.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Cuando se trata de ocultar sentimientos, eres el experto, pero hoy tu cuadro te pide derribar tus barreras y seas honesto contigo mismo. Porque una vez que sabes con lo que estás tratando, puedes hacer que el cambio suceda.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Un fanático de la música o el deporte de fin de semana puede ser un amante inteligente y sensible, pero también puedes presentarle nuevas áreas de interés que se sienten como su hogar natural. Así que toma nota especial de los nombres que surgen en tu vida real y en línea.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Eres un anfitrión cálido y haces que todos los que conoces se sientan como en casa. Pensar más en el uso de estas habilidades en el trabajo, tal vez como entrevistador o cuidador, puede conducir a una decisión clave. Mientras tanto, tu yo amoroso de Escorpio es misterioso.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): La luna y Plutón encuentran un camino hacia un posible proyecto de acondicionamiento físico, donde mezclas música y movimiento de maneras únicas que hacen que el mundo hable y participe. En el amor, quizás llevas tiempo poniendo la pasión, pero un gesto espontáneo puede decir más que mil palabras.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Tienes la fuerza del sol en tu tabla de conexiones, por lo que incluso si titubeas con las palabras, tu significado emocional puede surgir alto y claro. No te abstengas de hablar, solo porque no estás seguro de qué decir.