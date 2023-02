Horóscopo de hoy 6 de febrero para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Equilibrar tu salud será una búsqueda agradable ya que la luna de Virgo enciende a tu sexta casa de bienestar. Presta atención a si estás tomando decisiones por hábito en lugar de elegir conscientemente lo que es mejor para ti. Durante los próximos días crea más conciencia sobre lo que consumes, observando el efecto de cada comida, publicación en redes sociales, conversación que tengas y cómo esto influye en tu estado de ánimo. Las pequeñas cosas importan, así que apunta a una alimentación limpia y evita las publicaciones sensacionalistas que provocan ansiedad.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Deja espacio en tu vida para un poco de magia entre semana mientras la luna de Virgo aumenta la pasión en tu quinta casa: la del romance. Merece la pena dedicar más tiempo del habitual a vestirse y asearse para sacar toda la magia de Venus. O toma las riendas y haz algunos planes para la noche. ¡Comprarte ese par de boletas podría ser la mejor decisión que hayas tomado en mucho tiempo!

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Respira profundo, Géminis. Con la ansiosa luna de Virgo girando en tu temperamental cuarta casa, no es sorprendente que tengas episodios de ansiedad esta semana y te lo decimos: lo que no debes hacer es aislarte o enterrarte en el trabajo. En lugar de eso, organiza una sesión de "cuidar y hacer amigos" aumentarás la oxitocina a través de ese amigo que responderá afirmativamente cuando le preguntas: "¿Tienes tiempo para almorzar?". Necesitas de otros para florecer.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): La luna de virgo te volverá mucho más comunicativo que de costumbre. Una vez que hayas identificado esto, comienza a pensar en quién podría ayudarte a completar esa tarea que siempre dejas al final de la lista y termina sin realizarse. El romance se activará y vivirás una experiencia inolvidable muy pronto. Olvídate además de las tareas innecesarias que consumen tu tiempo y que no generan un retorno digno de inversión.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): La belleza es la verdad, Leo, así que agrega tanta belleza y lujo a tu vida como puedas. La luna está visitando tu sensual segunda casa, inspirándote a consentirte. Normalmente, tu primera pregunta es: "¿Puedo pagarlo?" Pero bajo el práctico resplandor lunar de Virgo la pregunta será: "¿Cómo mejorará esto mi vida?", ni siquiera te preocupes por el precio si sabes que lo amarás para siempre.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Es posible que tengas energía extra, cortesía de la luna en Virgo. No es fácil la parte laboral bajo este ascensor lunar flotante, pero debes tomar decisiones. Se trata de perspectiva y confianza. Recuerda participar en algunas de tus actividades favoritas para levantar tu alma. Toma yoga al mediodía o reúnete con un par de amigos para almorzar.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Sientes que has estado corriendo a toda velocidad pero solo estás dando vueltas en círculos. Solo hay una cosa que puedes hacer: ¡Deja de girar y date un respiro! La luna de Virgo de hoy en tu duodécima casa de sanación y renovación es el faro perfecto para descansar. Necesitas seriamente recargar tus baterías mentales, físicas y creativas. Si puede trabajar desde casa, o al menos tomar una hora de almuerzo extendida, mucho mejor.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Incluso el Escorpio más solitario puede apreciar el valor de un sólido trabajo en equipo en un día como este. Y gracias a la luna de Virgo súper colaboradora en tu undécima casa de actividades grupales, es posible que salgas de tu formidable círculo social y accedas a algunas redes nuevas. ¡Apunta alto! Las personas se sentirán atraídas por tu personalidad magnética y pensamiento visionario.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Como si tu signo no fuera lo suficientemente ambicioso, la luna de Virgo de hoy ilumina tu décima casa de objetivos profesionales y te eleva a otro peldaño en la escalera. Por supuesto, tienes grandes intenciones para el trimestre: tu espíritu no lo haría de otra manera. Pero en lugar de abrumarte tratando de lograrlo todo ahora, empieza con bocados más pequeñas.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Haz que tu corazón y tu alma estén en sintonía con llamados superiores, y para variar poner tu carrera como prioridad. Necesitas un cambio de escenario, y este, es un gran día para encontrar algo alucinantemente estimulante cerca de casa que pueda reiniciar tu sistema operativo personal. ¡Cambia tus rutinas y sal a tomar aire fresco tan a menudo como puedas!

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): La luna de Virgo profundamente conectada en tu octava casa te convierte en una esponja psíquica, Acuario, así que ten cuidado con lo que te permites absorber. Casi no puedes apagar tu intuición, que es una bendición y una maldición. Y bajo este sensible mapa estelar, las cosas podrían no ser lo que parecen. Es mejor ir a lo seguro y evitar situaciones que puedan agotar tu energía, incluyendo escuchar los problemas de otras personas. Dales un abrazo, pero hazles saber que hoy, el médico está afuera.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Estás listo para levantar tu espada y luchar por estar donde quieres estar. La luna está estacionada en tu pacífica séptima casa. Puedes lograr tanto con la compasión como con la competencia, Piscis, así que no debes preocuparte por discusiones que puedas llegar a tener ¿Quieres realmente sacar a tu rival del juego? Invítalo a una reunión y estarás listo para defenderte, también Es posible que ganes un aliado de por vida.