Horóscopo de hoy 8 de febrero para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Hay una plan en tu interior que has estado impaciente por ejecutar y ahora que Venus y Urano se unen llegó el momento. Una luna de paciencia y persistencia te da la tolerancia para ayudar genuinamente a alguien más joven. Marte enciende la comunicación de la pasión de maneras picantes.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Puedes sentir que tus amistades siguen tomando más de lo que dan, aclárales lo que sientes: aunque hablar de ti mismo no te resulte fácil, es necesario encontrar las palabras. Una relación apasionada puede comenzar como una broma y necesitará una respuesta cuidadosa, se cauteloso.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): El dinero ha estado en tu mente por un tiempo y ahora la mezcla de Venus y Urano sintetiza tus planes. Estarás listo para tomar las mejores decisiones en casa, en el trabajo y en las relaciones, y hay un fuego enérgico en tu amor que es totalmente irresistible.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Es hora de analizar detenidamente tus ambiciones porque están listas para comenzar a volverse realidad. Entonces, si hay algo que estás haciendo por las razones equivocadas o por las personas equivocadas, puedes soltarlo ahora. Recompensas brillantes están en tu horizonte: se darán en lo efectivo.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Tu regente del sol te hace cálido y sociable y, juntarte con caras que no has visto en mucho tiempo podría abrir una puerta nueva en tu carrera. Llevar un proyecto privado al siguiente nivel es un gran paso y sabes que debes hacerlo. Cuidado con personas narcisistas que toman lo que desean y se van, tu amor ya no está dispuesto a conformarse con menos.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Has aprendido mucho de alguien especial, ahora es el momento de hacer tu propio movimiento: la Luna te ayuda a hacerlo con tacto y sentido de la aventura. Ten cuidado con cuánto puedes estar ajustando tu verdadero yo para encajar, debes saber detener esa tendencia a tiempo. Tu pareja será tu principal soporte en esta trayectoria.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Tu fuerte confianza te permitirá tomar riesgos. Respecto a tu salud, cuidado con somatizar emociones, comparte todas las que has mantenido ocultas y trabaja en ellas. Una opción de voluntariado o tarea que realizarás para un amigo, podría dejar una marca positiva en tu trayectoria profesional.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Tu impulso de trabajo es uno de los más fuertes de Zodiaco, por lo tanto, las nuevas oportunidades en tu carrera serán las principales noticias de tu semana. También tienes energía positiva para hacer ejercicio y eso te ayuda a refrescarte. En cuanto al amor, tendrás un toque creativo que puede alimentar el sexo.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Demasiadas metas pueden parecer abrumadoras, así que tómate el tiempo para hacer una lista adecuada y limitada. Sobre todo, sé realista. Plutón, el planeta agitado, genera ondas en tu zona de “grandes pensamientos”, llevándote a un tema que nunca antes habías considerado.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Es difícil seguir las reglas cuando otros intentan romperlas, tienes un tipo de presencia tranquila que te otorga Saturno y este poder hará que los demás sigan tu opinión y solucionen algunos desacuerdos laborales. Sin embargo, ten cuidado con confiar en exceso, te sentirás estafado en los próximos días.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Neptuno y Mercurio te alientan a ocultar tus miedos y mostrar una cara confiada al mundo. Cuando estés listo para ser más auténtico y abierto al cambio, otros seguirán tu ejemplo. Una cara que siempre te hace sentir inseguro perderá poder cuando desarrolles esa energía de fe en ti mismo, y eso sucederá muy pronto.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Tu energía extra será positiva en el trabajo. Tienes una habilidad única para sortear tormentas y ver la fuerza donde otros no pueden. Así que sí, traza tu propio curso. En términos amorosos, tener algunos secretos puede agregar emoción a tu relación, pero tener demasiados genera dudas, cuando llegues al punto óptimo, lo sabrás.