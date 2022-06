Horóscopo de hoy: lunes 13 de junio, conozca las predicciones

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Renovarás aspectos de tu vida que creías intocables. Necesitarás amplitud y flexibilidad para no fracasar Es necesario que hagas un balance de tus experiencias pasadas para evitar cometer nuevos errores. No pierdas tu valiosa vida pensando en el qué dirán. En el amor, tiempo de calma y de un café. Deja fluir la armonía. No te impacientes.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ No te distraigas de tus objetivos, hay una posibilidad importante en el plano económico que no deberías dejar pasar. No permitas que tu pesimismo dañe tu camino hacia la felicidad. En el amor, es posible que tu ser amado atraviese dificultades por su inseguridad. No pierdas la calma. .

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ Debes cerrar ciclos y renovar vínculos que pueden estar amenazados por chismes o falta de comunicación. El momento indicado que estabas esperando en el trabajo se acerca. Deja atrás las mala vibras, aléjate de las mala influencia. En tu relación de pareja sentirás un fortalecimiento, pero mide tu fuerza para no avasallar ni pasar por encima de nadie.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ Hay problemas cuya solución has aplazado, posiblemente referidos a temas legales. Es momento de actuar sin dilaciones y con una asesoría que te marque pautas claras. Ten mucho cuidado con las mentiras, podrías ser víctima de una celada. En el amor, las conexiones con alguien en el trabajo se ven bastante favorecidas.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ Estos días mostrarás una tendencia al cambio, la podría desestabilizar a tu entorno. Persiste, piensa que tu felicidad, en gran medida, consiste en el bienestar de quienes te rodean. En el trabajo tu esfuerzo es reconocido, pero procura no estar tan alcance de quienes suelen faltarte al respeto. En el amor, si no tienes pareja se favorecen las conexiones reales y recíprocas.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ Algunos malentendidos se tornan en un conflicto que parece difícil de resolver. Podría darse progresos para la resolución de las diferencias, pero será un proceso lento y de paciencia. No caigas en la impaciencia. El bloqueo pronto se disolverá. En el amor, ten mucho cuidado con las tentaciones, evita defraudar a quien te ama en realidad.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎ Se opaca el panorama y podrías tener una mirada de desaliento hacia lo venidero. Podría haber algún familiar que trae proyectos beneficiosos, pero debes consultar con la almohaad los beneficios. En el amor podría haber diferencias por malentendidos, es necesario brindar o escuchar explicaciones. Ten cuidado con los chismes.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏ Se rompen lazos con personas que han traicionado tu confianza. Ten paciencia, todo se resolverá a tu favor si actúas sin miedo. Surge un aliado que podría brindarte prosperidad. En el amor, necesitarás actuar con imparcialidad para tomar una decisión. No temas, todo se resolverá positivamente si actúas con honestidad.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ Debes retomar la relación con un familiar con el que no estás en buenos términos. Urge de tu ayuda. Es un momento de actuar con altruismo sin esperar nada a cambio. Actúa sin recelo y lograrás grandes cambios en tu entorno. En el amor, valora tu pareja y los sacrificios que ha realizado.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ Los grandes problemas se superan Ten los sentidos agudizados para identificar posibles amenazas en tu entorno. Evita ser directo en tu rechazo a situaciones inaceptables, gana a través del tacto y la serenidad. En el amor, ten cuidado con desanimar a tu pareja, hazle saber su importancia.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ Una decisión que se ha esquivado por bastante tiempo requiere atención para no desencadenar una situación catastrófica. Para llevar a cabo una elección acertada es necesario serenarse y no caer en la impulsividad. El consejo y la palabra adecuada llegará sin buscarse. En se darán encuentros esperados por bastante tiempo. El sentimiento de amor prevalecerá.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ No cargues pesos que no te corresponden, no cedas ante la arbitrariedad. Es posible que debas distanciarte de algunas personas que quieren embaucarte. Actúa con firmeza y diplomacia. Es un buen momento para la autorreflexión y el fortalecimiento espiritual. Encontrarás en la meditación la serenidad que necesitas. En el amor, las pequeñas diferencias se desvanecen para dar paso a una estabilidad duradera.