Horóscopo de hoy lunes 15 de abril de 2024 para los doce signos del zodiaco

♈Aries (21 de marzo - 19 de abril): Su propio valor es clave esta semana, ya que el sol se mueve hacia su sector financiero y Júpiter y Urano forman una conjunción. Hay libertad para seguir un camino que antes podría haber parecido cerrado, además tiene el coraje de sus convicciones para llevar a cabo cualquier acuerdo. El mundo se está abriendo de par en par, sólo para usted.

♉Tauro (20 de abril - 20 de mayo): A medida que los planetas de la alegría y la invención se unen, las ideas se disparan, especialmente si lo que busca es impresionar. Sus palabras pueden ser las correctas, pero deben ser pronunciadas o escritas dentro del próximo mes. La energía de su pasión es única y la mente de su pareja puede cambiar. ¿Soltero? Deja que tu corazón elija.

♊Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Concéntrese en lo que da, en lugar de en lo que recibe. El espíritu generoso de Júpiter es muy fuerte, mientras que Urano alimenta la imaginación. Juntos son un equipo de ensueño para el verdadero éxito. Si está en una relación, el sol advierte contra un secreto con demasiado poder. ¿Soltero? Venus destaca un lindo nuevo vecino.

♋Cáncer (21 de junio - 22 de julio): El énfasis del zodíaco está en su zona de amistad. Si ha tenido que desempeñar un papel, esto termina cuando encuentra la libertad de hablar y actuar con honestidad. Cualquier ola de corto plazo puede conducir a una calma duradera. En cuanto al amor, una luna personal significa que los sentimientos pueden ser fuertes, pero puede controlarlos y dar y recibir noticias brillantes.

♌Leo (23 de julio - 22 de agosto): Las ambiciones que se han cocinado a fuego lento en un segundo plano se desbordan mientras Júpiter y Urano preparan una combinación de cartas única. En cuanto a su carrera, un cambio de sentido puede salir bien. Además, tiene una habilidad especial para superar las barreras con la pasión, ya que no deja que lo detengan. El lenguaje corporal que quizás le haya desconcertado tiene mucho sentido.

♍Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): El sol está en su carta de nuevos horizontes para las próximas semanas y esto le da energía para aprovechar las oportunidades en lugar de dejar que otros vayan primero. La fuerza interior de Saturno ayuda a seleccionar a las personas perfectas para allanar su camino. La pasión es profundamente instintiva, gracias a Venus, y sabe qué hacer.

♎️Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Un encuentro planetario trascendental potencia su zona de paz interior: puede aceptar lo que no puede cambiar y, al mismo tiempo, seguir adelante con una sorprendente transformación personal. Esta es una semana para objetivos emocionales: la luna le recuerda que tiene derecho a ser feliz. La suerte destaca una “H” inicial.

♏Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Puede que el papel de intermediario no parezca su espacio estelar natural, pero esta semana es un negociador talentoso. Puede hacer que la gente hable mejor que cualquier otro signo del zodíaco. Esto puede beneficiar a los demás, pero también a usted mismo. En el trabajo, el mañana toma forma cuando se concentra en amar lo que hace hoy.

♐Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Las primicias profesionales y de salud son el tema de su semana, a medida que toma medidas clave. Sabe a dónde quiere ir y ya no necesita fingir lo contrario. La combinación de Júpiter y Urano abre su futuro a un amor que puede parecer desafiante, pero siempre correcto. Si está soltero, esto puede vincularlo con un tierno Tauro.

♑Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Liberarse, repensar y reformular son sus luces guía. Puede mirar todo y a todos y ver un camino diferente a seguir. El cambio que viene desde dentro es mucho más valioso. ¿Enamorado? Intentarlo de nuevo o con más fuerza es una señal de fortaleza, pero establece límites. ¿Soltero? Una cara nueva y coqueta tiene intenciones serias.

♒Acuario (20 de enero - 18 de febrero): "Suficientemente bueno" puede convertirse en "excelente" a medida que reevalúe la vida familiar y tome decisiones importantes. Su gráfico le brinda apoyo, por lo que tiene la energía para no rendirse cuando elige los objetivos correctos. ¿Amado hasta? Una luna de recuerdos hace retroceder dos corazones en el tiempo. ¿Sigue buscando? The One trabaja en la industria del bienestar.

♓ Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Si de repente se siente libre de hablar desde el corazón, estos son planetas de poder en acción. Tenga cuidado con repetir secretos o chismes. En el trabajo, las conversaciones se reanudan, silenciando las voces negativas. Con Venus instalado en su sector financiero, las opciones monetarias pierden su capacidad de asustarte. Las decisiones amorosas aportan una ventaja personal.