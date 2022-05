Horóscopo de hoy: lunes 16 de mayo, predicciones para el dinero y el trabajo

Cada día los ocho planetas de nuestro Sistema Solar se alinean de manera diferente sobre la Rueda Zodiacal. De hecho, cada minuto que pasa, nuestra luna, sol y ascendente se ven influenciados por estas energías. Es por eso vital conocer la posición de los astros y, determinar a partir de esta información, qué regalos y advertencias recibimos diariamente.



Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈La autosuficiencia es lo único con lo que puedes contar. Alguien en el trabajo puede tratar de ejercer influencia sobre ti. Ten cuidado con las intenciones de este individuo. Construye tu propio equipo y confía en ellos. Por otra parte, puede que estés dispuesto a probar cosas nuevas en el trabajo pero recuerda que debes contar primero con el aval de tus superiores.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉Necesitas recomponerte y dedicar más esfuerzo a tu vida profesional. Parece que todo lo que estás haciendo en este momento es lo mínimo necesario para mantener tu estilo de vida actual. Además no estás poniendo el suficiente esfuerzo en tu trabajo y, como resultado, no está progresando tan rápido como te gustaría en tu carrera. Presta atención a esto y trata de mejorar tus esfuerzos.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊Corres el riesgo de perder de vista tus objetivos a largo plazo si sigues dejándote llevar por la gratificación instantánea y dejas de esforzarte. Necesitas tomar una nueva estrategia y enfoque en lo laboral. Para ello, elabora un plan a largo plazo y concéntrate en cumplirlo. Recuerda: siempre enfócate en la meta final y no demores demasiado en los pasos hacia ella.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋Es posible que estés motivado a emprender un nuevo camino profesional, tal vez uno en el que tenga la posibilidad de estudiar más o viajar como parte de tu empleo. Puedes intentar arriesgarte, a medida que progreses, tendrás que dejar atrás los caminos viejos en favor de las nuevas oportunidades. Aumenta tu fe en tus compañeros de trabajo pero no reveles tus planes futuros.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌Hoy, puede que debas manejar un perfil bajo aunque será difícil mantener control sobre tus emociones por las influencias planetarias actuales. Habrán situaciones en el trabajo que exigirán lo mejor de ti. Intenta tener dominio propio y la cabeza fría y obtendrás una gratificación laboral.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍Al comienzo del día podrías sentirte deprimido. La hora del almuerzo es el mejor momento para que abordes los problemas que surjan y dediques todo tu esfuerzo a resolverlos. Ayuda a tus compañeros de trabajo e intenta expresar con valentía tus pensamientos durante varias reuniones programadas para este día. Articula claramente tus pensamientos y ofrece respuestas viables a tus subordinados.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎Tu desarrollo profesional y el reconocimiento de tus compañeros contribuyen a que hoy sea un día muy productivo para ti. Descubrirás que todo va bien con tus proyectos y que tus superiores están encantados con el ritmo al que trabajas y la calidad de tu producción. Trata de no ser arrogante y ver la crítica constructiva bajo una luz favorable.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Aquellos escorpianos que han estado esperando buenas noticias pueden sorprenderse al escucharlas hoy. Es posible que tu vida profesional haya tenido un repunte reciente y puedes estar seguro de que este resurgimiento llenará el camino con mayores éxitos. Si estás trabajando diligentemente para mejorar tus habilidades vas por el camino correcto.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐Tu carga de trabajo aumentará en un futuro cercano debido a nuevos y emocionantes descubrimientos que están surgiendo en la oficina. Trata de verlo como algo positivo y una oportunidad para sacar a relucir tus cualidades. Es posible que descubras que el mercado laboral ofrece nuevas opciones que no habías considerado anteriormente, sin embargo, procura ser más estable en tu lugar de trabajo, esto será fantástico para tu hoja de vida.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑Deberías estar orgulloso de ti mismo por el arduo trabajo que has realizado a lo largo de los años, así como de la cuidadosa preparación que te ayudó a estar listo para el siguiente paso en cada uno de tus momentos laborales. Existe una gran posibilidad de que te encuentres con algunas pistas directas a una oportunidad profesional prometedora, así que mantente alerta.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒Se están notando tus esfuerzos y verás los frutos de tu trabajo en un futuro cercano. Hoy estarás al tanto de las cosas que no habías notado en el trabajo y verás que los resultados se mueven a tu favor. Puedes recibir incentivos por tus actuaciones anteriores, e incluso, si su crecimiento es sustancial, no lo uses como excusa para dejar de trabajar duro.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓Ahora tienes muchas oportunidades de progresar en tu carrera. Si has estado esperando escuchar algunas noticias respecto a lo profesional, estas pueden llegar de un amigo cercano o un colega que trabaja cerca a ti. Existe la posibilidad de que le den un aumento de sueldo o un ascenso.