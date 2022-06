Horóscopo de hoy: lunes 20 de junio, conozca las predicciones

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ En un abrir y cerrar de ojos las situaciones que parecían incontrolables se han solucionado. Recoge los frutos y guarda, ya que en el mediano plazo podrían darse nuevas dificultades. Tu carácter indoblegable se ha convertido en un aliado, pero es necesario que empieces a cosechar aliados y atenciones con dulzura. En el campo del amor, debes tener cuidado ya que tu encanto podría generar falsas expectativas. Evita causar daño, actúa con claridad.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ Podrías verte perjudicado por comentarios ajenos a tu realidad. Debes asumir que estos dimes y diretes no tienen relación contigo, para no dejarte arrastrar al fondo de conflictos que no conducen a nada. En el amor, si estás en búsqueda de pareja, se abren varias oportunidades, pero ten en cuenta que donde hay elección pesa más la racionalidad que la pasión. Es un momento ideal para dejarte llevar por la emoción y ser coherente con tu corazón.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ Evita preocuparte por intrascendencias. Aquello que parece insuperable en este momento, seguramente en el mediano plazo perderá toda importancia. Ten cuidado con personas a tu alrededor que comparten secretos que es mejor guardar, pronto podrían también traicionarte y poner al desnudo posiciones y situaciones embarazosas. En el amor, la relación te exigirá perdonar una pequeña falla. Ten en cuenta que los pequeños sacrificios y la confianza son parte de la construcción de un proyecto mutuo.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ Tendrás un respiro en medio del fuerte agite de los últimos días. Un flujo importante de dinero pondrá fin a tus angustias, pero debes saber invertir adecuadamente. Un tema de salud de preocupación familiar tendrá muy seguramente un diagnóstico favorable. El apoyo que has brindado retornará con creces. Alguien a tu alrededor la pasa mal, identifica su malestar y apóyalo. En el amor, una relación genuina se está construyendo, ten cuidado con tus palabras y tus posiciones. Evita hacer daño.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ No pretendas tener el control de las cosas siempre. Eso se convierte en una carga de responsabilidad para ti y en una molestia por la imposición que supone para tu entorno. En el momento en que comprendas que no es necesario ganar siempre, podrás declarar una verdadera victoria personal en cuanto a tu grandeza. En el amor, debes estar alerta, hay una fuerte posibilidad de conflictos. Si has fallado, ten la humildad de reconocerlo.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ Evita la sobrecarga de trabajo y dedica tiempo a tus seres queridos, de nada sirve producir si no disfrutas la cosecha. Es posible que tengas un gasto inesperado, pero el orden de tus finanzas seguramente aminorará el impacto. Podría haber algunas dificultades emocionales por cargas responsabilidades familiares que no te competen. En el amor, recibirás el cuidado y la paciencia de tu pareja, actúa con agradecimiento.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏ No te enfoques en los problemas, mira el lado positivo de las cosas o de otra manera te condenarás a la infelicidad en lo personal y al fracaso en lo grupal. No dejes que tu exceso de perfeccionismo dañe lo que has construido por falta de paciencia. Aprende a ser tolerante día a día, toma las cosas con calma. En el amor, podrían darse algunas molestias pasajeras, en la pasión encontrarás la excusa perfecta para dejar las cosas en orden.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ No actúes con orgullo, en medio de un conflicto que atraviesas podrás ganar con humildad y sin imposiciones. Si tienes la razón, no permitas que el orgullo te haga actuar con dureza o sin tacto. En materia financiera viene una buena noticia, una vieja deuda será pagada. En el amor, procura estar más presente. No dejes que la pasión se enfríe o la pérdida será mayor. Evita las opiniones ajenas. Solo tú calzas tus zapatos. Nadie conoce tu realidad como tú mismo.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ Un pleito judicial de vieja data se aproxima a su resolución. El fallo será favorable muy posiblemente, pero tendrás que hacer un último esfuerzo. Busca aliados para que las cargas y los beneficios se repartan. Evita tomar retaliaciones y sé paciente, no devuelvas maldad porque podrías terminar pareciéndote a lo que te hizo daño. En el amor, podrían darse algunas turbulencias que deben ser resueltas a tiempo.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ Tu salud mental es lo primordial y es necesario que te alejes de vampiros emocionales a los que solo les importa figurar e imponerse de la peor manera sobre los demás. Debes ser fuerte para evitar cualquier remordimiento. Evita los chantajes sentimentales. En el amor, has sufrido y seguramente esto te ha generado varias barreras. Sin embargo, debes dar un paso adelante y superar los miedos. Viene un tiempo de renovación espiritual, abre tu percepción.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ No permitas que las dificultades del pasado se asomen como un obstáculo insalvable, debes perdonar y soltar. La tarea es aprender a recordar las cosas buenas, ya que la ilusión del recuerdo siempre tiende a quedarse con las cosas malas. En el amor, es necesario que reconozcas si has fallado y buscar la reconciliación con tu pareja, con el fin de evitar una separación de la que no habrá vuelta atrás.