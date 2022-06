Horóscopo de hoy: martes 28 de junio, predicciones para el amor y el romance

Cada día los ocho planetas de nuestro Sistema Solar se alinean de manera diferente sobre la Rueda Zodiacal. De hecho, cada minuto que pasa, nuestra luna, sol y ascendente se ven influenciados por estas energías. Es por eso vital conocer la posición de los astros y, determinar a partir de esta información, qué regalos y advertencias recibimos diariamente.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈No tengas miedo de tomar acción. Cuando te despiertes esta mañana, estarás lleno de energía y ansioso por compartir tu amor. Independientemente de si ya estás en una relación o no, debes evitar quedarte en tu caparazón. Si estás comprometido, puedes optar por pasar el rato con tus amigos o familiares para airear la relación.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉Un posible interés amoroso puede aparecer hoy en tu vida. En el trabajo, puede que te encuentres con un nuevo conocido fascinante. Es posible perseguir el amor con la misma ferocidad con la que buscarías cualquier otro objetivo importante, pero debes saber cuándo suavizar el enfoque. Se paciente y consistente al mismo tiempo.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊Deshazte de las reglas y comienza a crear tu propia historia de amor ahora mismo. Ve con tu instinto. Para conocer gente nueva es una buena idea enfocarte en un talento artístico que tenías abandonado . En una cita es ideal si la noche está llena de intriga y emoción. Da un salto de fe y mira a dónde te lleva.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋Involucrar la audacia en el amor te resultará fácil. Es posible que con el tiempo te atrevas a decirle a esa persona especial todo lo que sientes por ella. Es posible que te sorprenda gratamente lo bien que aceptará la noticia después de que dejes de contenerte y hables directamente desde el corazón.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌Ahora es un buen momento para empezar a pensar en el futuro con alguien especial. Es posible que tengas una buena idea de lo que necesitas para que tu relación sea segura, financiera o emocionalmente. Si eres soltero, es importante que seas honesto acerca de cualquier falla en tus finanzas personales.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍Tomarte un respiro temporal hoy puede ayudarte a concentrar en lo que es importante. Los problemas de relación pueden hacer que quieras reconsiderar tus prioridades. Puede ser rejuvenecedor pasar tiempo con un amigo cercano y relajarte. Si estás soltero, analiza tu vida amorosa y mira cuales han sido los posibles errores que te han llevado a fallar anteriormente.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎El amor será más fácil y más placentero. Hoy es un buen día para proponerle matrimonio a alguien, ya que hay muchas posibilidades de que diga que sí. Las parejas que están casadas se divertirán mucho juntas. Es posible que estés buscando un lugar tranquilo para relajarte y recargar energías. Aprovecha al máximo estos momentos especiales.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Ten en cuenta que tu paciencia se pondrá a prueba hoy. Es posible que la tensión en la relación te moleste y no sea fácil mantener la compostura emocional bajo presión. Ejercer cautela es todo lo que se requiere de ti. Tienes mucho potencial, pero debes esperar a mostrarlo hasta el momento adecuado.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐Aunque hayas tenido un día muy ocupado en el trabajo, es muy probable que termines el día con una nota positiva. Tu pareja querrá hacer todo lo posible para que el día de hoy sea memorable para ti. Por otro lado, no debes presionar demasiado a tu amado y debes estar agradecido por todo lo que haga por ti.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑Aunque te preocupe tu vida amorosa, es posible que no puedas dedicarle el tiempo y el cuidado que merece. Puedes enmendarlo pasando tiempo con ellos y siendo honesto acerca de las dificultades que estás enfrentando. No tengas miedo de ser franco y honesto con tu amante porque seguramente comprenderá por lo que estás pasando.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒Puede que hoy conozcas a la persona de tus sueños, así que no pierdas tiempo. Pueden expresar sus sentimientos románticos el uno al otro y sentar las bases para una relación basada en la apertura y el entendimiento mutuo. Es una buena idea generar confianza y madurez al comienzo de su relación.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓Existe una gran probabilidad de que un conocido se convierta en una relación romántica. Sin embargo, es importante comprender los sentimientos de la otra persona para poder tomar las decisiones adecuadas. Ambos son responsables de que sea un éxito y de que siga siendo divertido.