Cada día los ocho planetas de nuestro Sistema Solar se alinean de manera diferente sobre la Rueda Zodiacal. De hecho, cada minuto que pasa, nuestra luna, sol y ascendente se ven influenciados por estas energías. Es por eso vital conocer la posición de los astros y, determinar a partir de esta información, qué regalos y advertencias recibimos diariamente.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:



Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Debido a que las condiciones financieras actuales son tan inestables, es difícil ver si tus asuntos domésticos y familiares llegarán a una conclusión exitosa o si requerirán un mayor esfuerzo. Trata de distraer la mente y no pensar demasiado en estos asuntos mientras se salgan de tu control. En el trabajo olvídate del panorama general y sigue adelante con los pequeños detalles, son los que en el fondo te llevarán a hacer mejor las cosas.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉Uno de los propósitos de la astrología es anticipar, y así, evitar posibles problemas. Durante los próximos días estallarán discusiones por no poder completar tareas rutinarias en el hogar o en proyectos conjuntos con tu pareja. Pero hay una solución simple: coopera y comprométete en todo momento. No dejes que este tipo de cosas afecten lo que has construido con esfuerzo.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ En lugar de hablar una vez más sobre tu complicada situación económica, sería mucho mejor centrarte en tus actitudes profundamente arraigadas hacia el dinero. ¿Por qué te has apegado tan rígidamente a viejas prioridades? Esta es la pregunta que debes responder para salvar la situación financiera. Por otra parte, ten paciencia y arriésgate en el amor. Te has protegido de amar ya durante bastante tiempo.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋Mercurio decreta que es hora de pensar detenidamente y comenzar a enfrentar algunas decisiones que te traerán incomodidad pero son necesarias para cambiar ciertas situaciones de tu vida. Es perfectamente aceptable seguir tu intuición, pero también debes prestar atención a los hechos: mira a tu alrededor, quien realmente te aprecia no se frenará al demostrarte con hechos y no solo con palabras. Sacar personas de tu vida que no aportan tal vez sea para ti el más difícil de los trabajos, pero debes hacerlo. Cuídate de los malos intencionados.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ La balanza ahora se inclina irrevocablemente hacia tus asuntos emocionales. Has estado enfocado por demasiado tiempo en lo laboral, pero tampoco vuelques tu vida hacia un solo extremo de la balanza. Recuerda que todo debe ser un justo equilibrio. De hecho, esto podría ahorrarte algo de dinero.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ Puede ser que tengas que esperar hasta el final de la semana para saber cuál será el resultado de ciertos acuerdos y negociaciones familiares que se han venido presentando estos días. La Luna está tardando mucho en ingresar a un sector apropiado de tu carta. En lo laboral hay bastantes cosas a las que tienes que poner atención y esto desafía tu concentración, pero tómalo como una oportunidad de desarrollar otras cualidades. Libra

(sept 24 - oct 22)

♎ Las intrigantes relaciones de la Luna deberían mantenerte alerta contra acusaciones injustas. Pero, por favor, no te preocupes más de la cuenta por nada dicho en el calor del momento. Es probable que tus compañeros de trabajo sean demasiado críticos estos días sin ninguna razón aparente. Procura manetener la compostura y no te dejes afectar por conflictos pasajeros.



Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Solo otro Escorpio entendería por cuánto has pasado este año. Sin embargo, debes darte cuenta que los planetas a menudo son duros para luego dan recompensas. Los desafíos personales que has enfrentado te han convertido en una persona más sabia y cálida y has tenido oportunidad de poner en práctica tu aguda intuición.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ Es posible que aún te sientas un poco nervioso o inquieto, aunque honestamente no tengas algo sustancial de qué preocuparte. Ahora es el momento de que tus asuntos vuelvan a la normalidad. O, al menos, iniciar el proceso. Pero no caigas otra vez en la dinámica de la fiesta salvaje y el derroche. No pierdas el tiempo y dedícate a sacar adelante esos proyectos personales que te hacen feliz y que tenías abandonados.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ Hay dos tipos de aspectos planetarios que afectan a todos los Capricornio en este momento: formaciones a largo plazo que son difíciles de precisar y fluctuaciones a corto plazo que producen cambios repentinos de humor. Ya sabes a qué se debe tu reciente irritabilidad. Serán estos últimos los que predominen en la actualidad. No olvides autoevaluarte antes de actuar por impulso y herir a otros en este momento tan vulnerable.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ Pase lo que pase, puedes estar seguro de que te encuentras en un período generalmente favorable: el impacto perturbador de Marte en las relaciones personales se contrarresta con las alineaciones de Mercurio y Júpiter que aumentan tu confianza en ti mismo. El mejor consejo viene de amigos más jóvenes: ¡relájate!, no desperdicies tu energía en cosas que no puedes controlar. El amor tiene sus demoras, pero es porque se aproxima algo realmente bueno.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ Estás pensando en líneas totalmente nuevas y originales y debes tener confianza en que las cosas funcionarán a tu favor y en que estas nuevas iniciativas darán el fruto que esperas. Debes asegurarte de que los socios y colegas comprendan tus planes de manera práctica y aplicable, de lo contrario, podrías perder su apoyo y quedarte solo con estos ambiciosos proyectos que de verdad valen la pena.