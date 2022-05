Horóscopo de hoy: miércoles 11 de mayo, predicciones para el amor

Seguimos bajo los mandatos de Tauro con una anergía más estable que viene directamente de la influencia del elemento tierra que tiene este signo. A continuación hablaremos de las predicciones remánticas para este nuevo día.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:



Aries (marzo 21 - abril 20)

♈Hoy, es posible que debas concentrarte en los aspectos prácticos de tu relación. Es posible que tú y tu pareja deban encontrar algunas soluciones prácticas que los ayuden a ambos a avanzar como equipo. Siéntense a hablar entre ustedes sobre sus compromisos futuros y planes de trabajo. Ambos se sentirán mucho mejor después de hacerlo.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉Hoy, usa varios gestos para hacer que tu pareja se sienta especial. Si hace tiempo no se ven, es una buena idea aprovechar la armonía natural que ahora se respira en el aire. Es hora de poner tu mejor esfuerzo al tratarle. Reconoce la importancia de las influencias positivas en tu vida y aprovéchalas.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊Si crees que has dedicado demasiado tiempo y energía a tu relación actual sin reciir lo mismo, háblalo con tu pareja. Relájate, las cosas maravillosas no suceden de la noche a la mañana. Dale a tu ser amado una sorpresa especial hoy además de agregar sabor a tu vida amorosa. Disfruten su tiempo juntos y pronto verán las cosas con más claridad.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋Si deseas profundizar en tu relación, debes considerar cuidadosamente hacer un compromiso a largo plazo. Te sientes profundamente atraído por tu pareja y su pensamiento ilumina tu vida. Asegúrate de saber lo que quieres de esta relación antes de dejarte llevar por el enamoramiento. Hazlo oficial si tienes la intención de mantenerlo.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌En términos de tu relación actual, se debe sentar una base ahora. Puede que esto no sea lo que estás buscando, pero se le debe prestar la debida atención, ya que esa persona se puede estar ilusionando contigo. Si te enfocas en todas las cosas que has estado ignorando recientemente, descubrirás que tendrás más tiempo para el ocio y para los demás, lo cual es positivo.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍Tómatelo con calma si has estado tratando de persuadir a tus padres sobre una posible persona como tu futuro compañero de vida. Si los presionas demasiado, pueden decidir no aprobar el compromiso. Sin embargo, si eres amable y directo, es posible que piensen positivamente en la propuesta. Tener paciencia pagará grandes dividendos, no la subestimes. Libra

(sept 24 - oct 22)

♎Hoy, sé paciente y no te dejes engañar por la persuasión de los demás. Debes luchar por la felicidad a largo plazo si quieres estar contento en tu vida. Para superar algunas de las dificultades en tu relación, debes mantener una perspectiva saludable. No puedes esperar que la otra persona sea impecable todo el tiempo, ni tú tampoco. Esto lejos de ser sano lleva a la toxicidad.



Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Los Escorpio que están solteros necesitan tomar las decisiones correctas. Busca a alguien que pueda entender completamente tu futuro cercano ya que estás lleno de proyectos. Cualquiera que pueda lidiar con tu estado emocional y que no te castigue por ser demasiado emocional en la expresión de tus sentimientos demostrará ser el adecuado para ti. Haz un esfuerzo por conocer a alguien que te acepte tal como eres.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐Tienes la oportunidad de hacer que una conexión amorosa que ya es excelente sea aún mejor. Hay un cierto encanto en el aire que sin duda enriquecerá cualquier asociación, ya sea de reciente creación o con antiguos cimientos. Aprovecha este tiempo para escuchar las aspiraciones más profundas de quien te llama la atención. Vale la pena el tiempo y el esfuerzo.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑No tengas miedo de conocer gente nueva hoy, ya que es posible que te inviten a un evento social. Conéctate con los demás mostrando tu mejor yo. Si estás buscando un lugar seguro para conocer a alguien nuevo, este es el indicado. Deja ir todas tus ansiedades y mira hacia el futuro. Estás a punto de comenzar un nuevo capítulo en tu vida amorosa.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒La falta de comunicación y algunos desacuerdos sin sentido parecen haber exacerbado últimamente la tensión entre tú y tu pareja. Su relación está comenzando a mostrar signos de tensión como resultado de esto. Tómense el tiempo ahora para restablecerse y acalarar estos asuntos. La restauración de una sensación de calma y normalidad llegará pronto.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓El deseo de casarte con la persona que amas puede estar creciendo. Si estás pensando en casarte, tú y tu pareja podrían estar listos para dar el paso y fugarse pronto. Evita los nervios preparándote con anticipación. Habla al respecto con tu pareja y elaboren un plan a largo plazo para la seguridad financiera y las responsabilidades de su familia.