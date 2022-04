Horóscopo de hoy: viernes 8 de abril, predicciones del día a día

Cada día, los ocho planetas de nuestro Sistema Solar se alinean de manera diferente sobre la Rueda Zodiacal. De hecho, cada minuto que pasa, nuestra luna, sol y ascendente se ven influenciados por estas energías. Es por eso vital conocer la posición de los astros y, determinar a partir de esta información, qué regalos y advertencias recibimos diariamente.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:



Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Hoy te sentirás encantador y conectarás mejor con los superiores y la gente en el trabajo. Te expresarás con confianza y mayor seguridad. Es posible que descubras que disfrutas de tu trabajo o de la responsabilidad que conlleva. Tu trabajo creativo tendrá un impacto positivo en el público. A través de esto podrás experimentar algo de suerte con proyectos financieros o atraer apoyo económico.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉Hoy tendrás mucha energía y tu salud será muy buena. Por otra parte, necesitas canalizar tu energía a través del deporte o alguna otra actividad física. Es un buen momento para trabajar con tus amigos u otros grupos. Viajar podría ser una buena idea para que puedas expresarte a través de tus experiencias con nuevas personas. En general, tus energías marcianas deberían estar en equilibrio hoy.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊Podría ser un momento bastante desafiante, pero tienes potencial para manejarlo. Sentirte abrumado es una amenaza constante durante este tránsito. Si has estado reprimiendo emociones en tu trabajo o vida hogareña, comenzarás a sentirlo muy difícil de soportar y saldrán a la luz de manera incómoda. Recuerda, la vida y todos los problemas que la acompañan deben abordarse de frente y en el momento.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋Durante este tránsito sentirás una mayor armonía entre diferentes aspectos de tu personalidad. Tu mente subconsciente y consciente parecerán estar funcionando más como un equipo, por lo que enfrentarás el día con menos esfuerzo de lo habitual. Es un buen momento para establecer contactos. Recuerda que la creación de redes también es trabajo y debes tomarte un tiempo de puro ocio durante este tránsito. Un viaje, una noche en la ciudad, cualquier cosa que decidas hacer, será fácil conectar para ti.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌Mentalmente serás más activo hoy. Todas tus ideas vendrán rápidamente a ti. Puede que otras personas pongan a prueba la claridad de tus pensamientos y te obliguen a probar tus intenciones. Hay potencial para solucionar conflictos y es un buen momento para escuchar a los demás y conciliarlos. Sin embargo, asegúrate de cuestionar las intenciones de las personas.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍Durante este tránsito te encontrarás lleno de energía y con un enfoque orientado a la acción. Te encontrarás con algunos obstáculos en tu camino, pero sentirás que puedes atravesarlos y, después de superarlos comenzarás a decirte que eres invencible, que nada puede detenerte. Mientras te esfuerzas por avanzar con la energía de acción de este tránsito, tómate un tiempo para considerar lo que puedes hacer para equiparte mejor para el futuro. Libra

(sept 24 - oct 22)

♎Te sentirás más idealista y espiritual de lo que normalmente te sientes. Serás más desinteresado y trabajarás arduamente para ayudar a otros a comprender cómo debería ser la vida y buscar mejorarla para todos. Serás más compasivo y puede ser un buen momento para ayudar a las personas menos afortunadas que tú.



Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Habrá mucha más tensión y desafíos en tus relaciones personales. Si las cosas no van bien con tu pareja, podría ocurrir una ruptura durante este tiempo, especialmente si la relación no se construyó sobre una base sólida. Es un momento de descarga y limpieza y debes ser honesto dentro de tu relación. Si has entrado en ella por miedo, inseguridad u otras razones inválidas, es importante asegurarte de tener claro cuál es su posición y cortar la coodependencia.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐Las cosas pueden ser bastante perturbadoras ahora, ya que es probable que experimentes trastornos repentinos. Es posible que no sigas tu rutina normal. Las relaciones pueden ser difíciles y también puedes tener un conflicto de ego. Además podrás descubrir un aspecto de ti mismo que nunca supiste que existía. La relación de pareja, por otra parte comienza a mejorar.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑En este momento, trata de vivir más a través de tus sentimientos. Es fácil identificarse con la mente, ya que esa voz en nuestra cabeza parece la esencia de lo que somos. Pero también eres sensaciones y emociones. Conéctate con ellas durante este tránsito y escucha lo que tienen qué decir. Como es un momento de equilibrio, también es un buen momento para examinar tus relaciones y descubrir qué se necesita para solucionar las dificultades con las personas.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒Es posible que ahora tengas algunos conflictos de ego con otros, ten cuidado de no dejar que tus acciones sean dictadas por energías subconscientes. Tus niveles de energía pueden ser demasiado altos, así que cuídate de la irritabilidad o la impaciencia. La frustración puede conducirte a la enfermedad si la energía se vuelve hacia adentro. Si se usa conscientemente, esta energía es positiva y te permitirá realizar un buen trabajo.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓Quieres romper con tu rutina actual, quieres conocer gente nueva y evitar aquellas que te parecen aburridas o mundanas. A los demás les parecerás más fascinante y espontáneo y la gente te encontrará bastante agradable. Es un buen momento para fiestas. Evita ser celoso o posesivo ya que tus amigos y amantes necesitan su libertad tanto como tú. Las relaciones iniciadas ahora pueden ser propensas a terminar rápidamente.