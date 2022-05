Horóscopo del día: martes 24 de mayo, predicciones para el amor

Cada día los ocho planetas de nuestro Sistema Solar se alinean de manera diferente sobre la Rueda Zodiacal. De hecho, cada minuto que pasa, nuestra luna, sol y ascendente se ven influenciados por estas energías. Es por eso vital conocer la posición de los astros y, determinar a partir de esta información, qué regalos y advertencias recibimos diariamente.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:



Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Te sentirás obligado a contarle a tu pareja actual todo lo que has sentido por ella en tu vida en general, incluidos los secretos más oscuros de tu pasado. Si sientes que es demasiado pronto para confesarte de esta manera, intenta autocontrolarte. Permítete pensar con más claridad. Quizás debes darle a esta relación un poco más de tiempo antes de que puedas abrirte por completo.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉Mantén una mente abierta y todo saldrá bien de manera natural. Una nueva perspectiva podría permitirte abrir tu corazón a alguien con quien nunca habías considerado la posibilidad de desarrollar una relación significativa. Permite que la atracción se desarrolle por propia voluntad y dale a las cosas el espacio para desarrollarse a su propio ritmo.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊Aquellos geminianos que han estado en pareja durante mucho tiempo deberían considerar crear su propia familia. Es el momento propicio para dar este paso. Discute esta posibilidad con tu pareja para determinar si ahora es el momento apropiado o no. Pero para ambos será un buen momento.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋Es posible que estés empezando a sentir un anhelo de felicidad hacia una relación cercana con alguien que te importa. Es algo maravilloso cuando tu corazón puede despertar a la posibilidad de un nuevo amor. Levántate y aprovecha las oportunidades de romance que están presentes en tu vida. Comunica tu disposición y cosas buenas seguirán.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ Evita cualquier influencia externa en tu vida amorosa. Permanece atento a un amigo que intenta influenciar tu relación con tu pareja en este momento. Recuerda que no es necesario que tu amigo se involucre porque lo único que está en juego es tu relación con quien amas. Estarás bien si lo mantienes al mínimo y te comunicas con claridad.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍Hoy notarás fácilmente quién te apoya y quien no. Vas a notar si tu conexión con tu pareja tienen material para convertirse en algo más serio. Es un día en donde tu intuición hablará de manera asertiva. Si descubres algo no tan agradable intenta no estresarte o tratar de controlar la situación y míralo como una oportunidad para descubrir la verdad y en cuqlueir caso, seguir adelante. Libra

(sept 24 - oct 22)

♎Vienes de vivir una situación bastante incómoda. Intenta meditar y pasar tiempo a solas para descargar tu espíritu. Ahora mismo tu interés romántico no es el más intenso, necesitas ser escuchado y vivir tu relación más hacia el plano de la amistad. Intante explicar esto a tu pareja para que no hayan conflictos y obtengas todo el apoyo que necesitas ahora mismo.



Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Reconoce los obstáculos menores por lo que son y intentes exagerar los problemas. Es posible que hoy detestes tu vida amorosa, ya que hay cierta tensión en tu relación ahora mismo, lo que te hace sentir incómodo. Sin embargo, si tratas de explicarle a tu pareja, él o ella responderán positivamente. No te ahogues en un vaso de agua.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐Pasa el día con tu ser amado. Cuanto más reduzcas la velocidad y cultives una mentalidad amorosa, sensible y receptiva, más oportunidades se presentarán para ambos. Este no es un buen momento para discutir ya que la posición de marte hará que el conflicto se perpetúe más de lo necesario. Cuida de ti y de tu ser querido.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑El apoyo que estás recibiendo de tu pareja hará que un ambiente de calidez y dulzura reine entre ustedes. Los astros indican que podrías recibir vivitas inesperadas hoy, lo cual podría restringir el tiempo que pasen en pareja. Si tenían planes importantes es mejor dejarlos para el fin de semana. Sin embargo la conexión se mantendrá intacta.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ Aquellos que ya están comprometidos pasarán tiempo de calidad juntos. Simpatizarás con tu pareja y serás amable. Tener una perspectiva optimista de la vida inspirará a tu pareja a hacer lo mismo. Puedes esperar una buena conexión. Po otra parte, es posible que los solteros tengan que esperar un poco más para que el amor toque la puerta.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓Aportar un toque de humor a tu relación seguramente aliviará la tensión que siente tu pareja ahora. Diviértete un poco con cosas insignificantes y anima a tu pareja a hacer lo mismo. Esto puede llevar algo de tiempo, pero al final se despejará el camino para lograr una velada más agradable. La relación crecerá más.