Horóscopo semanal para los doce signos del zodiaco: predicciones del 9 al 15 de enero

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Esta semana será excelente en materia financiera, sin embargo, existe la necesidad de mantener una coordinación en familia. Es probable que tu arduo trabajo te ayude a cosechar recompensas. Tomarte un tiempo para ti mismo en materia de salud es imprescindible. Sal a correr o tal vez te ayuden algunos ejercicios aeróbicos para oxigenar tu mente. Es momento de sanar una herida conjunta que tienes con tu pareja sentimental, de esto dependerá que puedan seguir juntos.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Esta semana la salud te pasará factura. A lo mejor te sientas cansado o recibas algunos exámenes médicos no tan favorables, pero no te preocupes, toma alimentos más nutritivos y con menos grasa y azúcares. Evita invertir en propiedades esta semana, ya que las estrellas no son demasiado favorables en este campo. Hay una persona en tu corazón y en tu vida que no has podido olvidar, pronto llegará más amor del que alguna vez imaginaste.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Tu coraje y valentía te harán exitoso en los negocios esta semana. Los desacuerdos familiares pueden tomar un muy mal giro si no los cortas desde el principio. Los astros recomiendan evitar viajar largas distancias, hay un presagio no muy positivo alrededor de los viajes por tierra. Es posible que te sientas desconfiado respecto a una persona que llegará a tu vida aunque en principio se muestre encantadora, hazle caso a tu intuición y toma distancia.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Una sorpresa en cuanto a tu carrera acaba de llegar a tu vida, además es probable que una nueva oportunidad de inversión o asociación toque a tu puerta. Empezaste con buena estrella. Por otra parte, algunas diferencias mutuas se podrán ver en la familia esta semana. Actividades relacionadas al movimiento corporal son recomendadas para renovar tu energía estancada. Cuidado con episodios de frustración respecto a esa relación soñada que tanto deseas y aún no llega, recuerda que primero hay que saldar cuentas con el karma.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Cuando se trata de finanzas, el consejo de un familiar te puede ser muy útil. Es probable que esta semana avances hacia ese puesto de liderazgo que tanto anhelas. Evita a toda costa discusiones con tus superiores en el trabajo. Las estrellas te recomiendan planear un viaje pronto para poder reiniciar tus ideas y moverte lo mejor posible cuando regreses. Tienes tu sexto sentido un poco adormecido, pero es hora de que te pongas las pilas, ya que la persona que quieres podría engañarte.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Cuidado Virgo, es necesario que mantengas un equilibrio entre tus ingresos y tus gastos. Además, puede surgir una disputa relacionada con la propiedad familiar, manéjala con calma e inteligencia. Podrás aprender algunos secretos comerciales hoy. Date tú mismo una palmadita en la espalda por todas las veces que has cumplido tu palabra y has sacado adelante un proyecto que te planteaste, eres un maestro de la organización. Felicidades, Virgo.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Los astros predicen problemas respecto a una transacción anterior que puede convertirse en dolor de cabeza esta semana. En el ámbito familiar contarás con un ambiente de felicidad y paz que te darán fuerza en este momento. Te quejaste mucho últimamente, pero no olvides todo lo positivo que ha pasado, en lo sentimental has querido tirar la toalla bastantes veces pero recuerda que una relación es trabajo y esfuerzo constante, no te rindas tan fácil.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Esta semana podrás obtener una solución a tu estancamiento profesional. Sea del tipo que sea, la energía fluirá sin problemas para ayudarte. Por otra parte, se pueden esperar propuestas de matrimonio o de una relación seria para los solteros. Te sentirás relajado a pesar de la carga laboral, además de encontrar maneras de aumentar tus ingresos regulares. Esa persona que te rechazó por ser demasiado entregado e intenso en tus emociones se está arrepintiendo y anda pensándote de más. Dependerá de ti si le das otra oportunidad o no.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Esta será una semana emocionante para ti. Te llegarán buenas noticias respecto a algo que esperabas hace tiempo, puede ser un paso ganador en términos de negocios. Hacia medidados de semana te confiarán importantes responsabilidades en tu lugar de trabajo y esa nueva persona que está en tu vida llenándote de amor y sorpresas llegó para quedarse, pero ve con calma, sin afán porque se podría agobiar, tú tranquilo, Sagitario.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Algunas buenas novedades a nivel financiero te mantendrán de buen humor. Es probable que necesites pasar tiempo con tu familia y amigos esta semana para mantenerte rejuvenecido. Podrías encontrarte con varios desafíos en tu trabajo esta semana; sin embargo, lo más posible es que salgas victorioso. Deja de darle vueltas a lo que quieres en tu vida sentimental porque las personas también se cansan, que no se te pase el tren.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Va a haber tanta energía fluyendo a tu favor que ahora todo lo que te propongas va a parecer súper fácil. Sigues ganando aprecio en tu trabajo y eso te ayuda a seguir teniendo excelentes resultados. Espera pequeñas ganancias de fuentes inesperadas. Ten paciencia y fe en materia amorosa, todo te llega a manos llenas y esta no es la excepción, es solo la vida preparándote para recibir las cosas más bellas en un momento en que puedas valorarlas.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): La semana será productiva para quienes viajan por trabajo. Participar en reuniones o eventos familiares puede hacerte sentir feliz y la verdad es que los necesitas. Las estrellas te dicen: realiza una verificación de antecedentes antes de entregar cualquier propiedad a inquilinos. Estás gozando de excelente salud y eso te permitirá mantener la energía y el entusiasmo durante estos siete días.