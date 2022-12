¡Imperdible! Esta es la lista de artistas que estarán en Estéreo Picnic 2016

Artistas de una variada amalgama de géneros como el indie, rock, hip hop y electrónica participarán en la versión 2016 del festival Estéreo Picnic en Bogotá, anunciaron sus organizadores.

Con un cartel de 55 artistas nacionales e internacionales, los organizadores de este evento, que durante tres días promete llenar de música a la capital colombiana, esperan superar los 55.000 asistentes que alcanzó la edición de este año.

Entre la nómina de artistas invitados destaca la agrupación inglesa Florence + The Machine y el rapero estadounidense Snoop Dogg, dijeron los encargados de la séptima edición del Estéreo Picnic, que se llevará a cabo del 10 al 12 de marzo próximo.

Florence + The Machine, que completa nueve años de carrera y ha sido galardonado a los Premios Grammy como Artista Revelación y Mejor álbum de pop vocal, ha participado en festivales como el Way Out West en Suecia y Glastonbury.

La cuota de hip hop estará por cuenta del veterano Snoop Dogg, que cuenta con 15 álbumes de estudio y ocho nominaciones a Premios Grammy, junto a los colombianos Lospetitfellas, quienes han revolucionado el género mezclando en sus producciones las características propias del jazz.

De igual forma, Noel Gallagher, exintegrante de la legendaria agrupación Oasis y pioneros de la ola Britpop, confirmó su asistencia al festival, en el que han participado más de 100 artistas desde su nacimiento en 2010.

Agrupaciones como Mumford & Sons, Die Antwoord, Tame Impala, Alabama Shakes, Of Monsters and Men, 1280 almas, Walk The Moon, Ximena Sariñana, Oh'laville y Electric Mistakes también hacen parte de la lista de invitados especiales al evento.

EFE