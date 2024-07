Influencer descubrió la infidelidad de su exesposo gracias a una chancla: "Ni el FBI"

La influencer mexicana Lupita Villalobos llamó la atención de sus seguidores y de los medios de comunicación con una sorprendente revelación sobre cómo descubrió la infidelidad de su exesposo. En un reciente episodio del podcast “Las Alucines”, la joven compartió su ingeniosa investigación que dejó a muchos boquiabiertos.

La historia comenzó cuando su exesposo le informó que se iría de viaje a Hermosillo, Sonora, para reflexionar sobre su relación. Aunque el motivo parecía razonable, Lupita no pudo evitar sospechar que su ex estaba con otra mujer. Sus dudas se vieron confirmadas cuando notó una chancla en una foto publicada por el hermano de su exesposo en las redes sociales. La sandalia, que no era de ninguna mujer conocida en la familia, generó las sospechas.

Decidida a aclarar la situación, Lupita rastreó el perfil de la mujer que aparecía en la foto y descubrió que ella estaba usando la misma chancla. Utilizando herramientas como Google Maps e Instagram, Lupita logró identificar la ubicación exacta donde se encontraba su exesposo y la mujer con la que supuestamente estaba.

En el podcast, Lupita relató cómo, tras ubicar el lugar donde su ex se hospedaba, se puso en contacto con una desconocida cercana para que grabara a la familia y solicitara las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa vecina. Con estos datos, la joven obtuvo pruebas irrefutables de la infidelidad de su exesposo.

“Joder, literal armo la historia y los culpables, pero ni el ministerio público te inventa tanta mamada (ni investiga tanto)”, “Una terapia no le caería nada mal… qué miedo y qué oso…”, “Y ella seguro con tres amantes”, “Ni el FBI”, “un poquito tóxica”, son algunas de las reacciones que se leen en redes sociales por el video.