Inocencio Meléndez ratifica señalamientos contra exfuncionarios de Bogotá

En entrevista con el programa Los Informantes de Caracol Televisión, el exdirector Jurídico del IDU Inocencio Meléndez, ratificó los señalamientos que ha hecho en contra del abogado Álvaro Dávila, los hermanos Samuel e Iván Moreno, y los miembros del Grupo Nule, quienes participaron en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá.

Publicidad

Reveló el exfuncionario del Idu, que todo el escándalo de corrupción por salió a la luz publica fue por el incumplimiento de Miguel, Manuel y Guido Nule con los contratos de la 26.

"Lo que pasa es que lo que da lugar a lo que se conoce como el carrusel es el incumplimiento de los Nule de los 26, si ese incumplimiento no pasa, nunca se descubre nada, el único que conocí que iba al IDU era Miguel, fue cuando estaba haciendo las gestiones para que se le autorizara la sesión de los derechos económicos de la 26, cuando fueron a las audiencias de adjudicación de la 26, eran unos contratistas del IDU" indicó.

Publicidad

Aseguró que "llegaron a un nivel en donde les faltaba pelo para moño, eran cercanos a Alvaro Davila, porque incluso a los Moreno no eran cercanos, ellos se acercaron a los Moreno después de estar elegidos".

Publicidad

Inocencio Melendez narró cómo fue que llegó a trabajar con el Distrito, al manifestar que todo comenzó cuando recibió una llamada de Margarita Cardona, entonces Directora del Idu, "me llama un día y me dice Inocencio vente al IDRD porque ella quería que yo fuera su secretario, y cuando llego me encuentro a Lucho Garzón, (...) entonces él me dice ya miré tu hoja de vida tienes en infraestructura todo voy a hacer un par de llamadas pero yo quiero que tú me des una manita con el IDU".

Contó además cómo conoció a Álvaro Dávila, y cuáles eran los intereses de este en el IDU.

"A Dávila yo lo conocía porque era la sombra que tenía atrás todo el tiempo siguiéndome, yo lo que sentía era que habían unos amigos del alcalde que accedían a los distintos contratos del distrito; Álvaro Dávila quería sacarme del cargo para meter a Ana María Ospina, y entre los dos armaron un plan para llevarme para poner un director jurídico del IDU que fuera de Álvaro Dávila, para que Álvaro Dávila se apoderara al 100% porque mientras estuviera yo allá él no tenía la posibilidad de manipularme" añadió.

Publicidad

Reiteró que el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno "era el socio de Álvaro Dávila directamente, la cercanía y la influencia era directa".

Publicidad

Agregó que Camilo Ernesto Pérez Portasio, "que hoy posa de ser un abogado en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, era el jurídico de los Nule y hoy trabaja allí, era él que sabía que el anticipo se había perdido, él es el que me dice que el faltante está soportado en un subcontrato de los Nule, que era para una comisión y que por eso la plata no aparece y es el impoluto que trabaja hoy en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado".

Finalmente indicó que Yuri Chillán, exsecretario de General de Samuel Moreno, "conocía los problemas de los contratos en malla vial porque la noche que se iban a adjudicar llamó a Liliana Pardo, que el habían llegado rumores de corrupción".

Publicidad

"Yo recuerdo que Liliana Pardo me informó de la llamada de Yuri Chillán que le dijo eso, él era el secretario general y digamos eran las personas con las que Liliana Pardo interactuaba con todos los problemas del IDU" puntualizó.