Investigación y adaptación: el camino de vinos en Colombia

La industria de los vinos en Colombia ha estado creciendo, actualmente existen empresas que se están dedicando a este negocio. Tradicionalmente, Colombia no ha sido conocida por su producción de vino, en parte debido a su clima tropical y su ubicación geográfica.

Actualmente, en Colombia, industrias como Vinos Colombia, la cual es una iniciativa privada, sin ánimo de lucro, trabajan en investigación científica de variedades de uvas nobles, y busca estudiar su adaptación en el clima tropical para elaborar vinos de clase mundial.

En Orgullo país, John Edward Franco, enólogo de vinos de Colombia, comentó cómo ha ido en avance este proyecto y en qué se encuentran trabajando para lograr sus objetivos en temas de producción de vinos.

“El proyecto surgió cuando me recibí de enólogo, hace 20 años y llegué a Colombia y no había nada, no había genética, materiales vegetales, entonces decidí importar todos esos materiales. 150 variedades de todo el mundo de las cuales nos dedicamos a investigar y como resultado obtuvimos un viñedo funcional”, señaló John Edward Franco.

Esta empresa, además, es un proyecto que ha permitido poner la viticultura colombiana en el ámbito internacional; al mostrar los resultados de nuestras investigaciones en congresos mundiales y latinoamericanos de la OIV, Organización Internacional de la Viña y el Vino.

La meta de este negocio es ser un amante del vino nacional. Para cuando llegue un extranjero a un restaurante en Colombia y se le ofrezcan vinos, no le ofrezcan chilenos, argentinos o españoles, sino un vino colombiano de calidad internacional.

