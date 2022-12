Iraní condenado a muerte se salvó cuando estaba a punto de ser ejecutado

el perdón de la madre de la víctima, informó el diario Shargh.

La madre del joven asesinado, Samereh Alinejad, otorgó su perdón a Balal, cuando este se encontraba con la soga al cuello el martes por la mañana en Noshahr (norte), indicó el diario.

La madre de la víctima accedió a perdonar al asesino sensibilizada por una campaña de movilización poco usual en Irán, agregó Shargh.

La mujer se dirigió al condenado y le dio una bofetada antes de retirar la cuerda junto a su marido Abdolghani Hosseinzadeh, un ex futbolista profesional.

"Me pidió perdón. Le abofeteé, lo que me calmó. Le dije 'Te castigo por el dolor que me has causado'", declaró la mujer al diario, quien añadió que todo su entorno la presionaba para otorgar el perdón.

"Lástima que nadie me abofeteara" en el momento de apuñalar al joven, afirmó por su parte Balal a Shargh.

Según la ley islámica, un condenado a muerte por asesinato puede escapar a la ejecución y purgar su pena en prisión si la familia de la víctima le perdona.

Esta última recibe a cambio "el precio de la sangre", fijado este año en unos 1.500 millones de riales (unos 36.000 euros, 50.000 dólares).

El indulto de Balal también ha sido posible por una campaña de movilización de artistas y deportistas conocidos, quienes llegaron incluso a recaudar el "precio de la sangre" para la familia de la víctima.

Con AFP.