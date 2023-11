Jane Garrett, la señorita Nepal que se robó las miradas en la preliminar de Miss Universo 2023

Este miércoles, 15 de noviembre, se llevó a cabo la preliminar en traje de baño de Miss Universo 2023 , donde las participantes de diferentes países buscaban dejar una buena impresión en los jueces. Sin embargo, todas las miradas se centraron en Miss Nepal, Jane Garrett, quien se convirtió en el centro de atención.

Jane Garrett no solo es la representante de Nepal en el Miss Universo 2023, sino que también ha marcado un hito al ser la primera modelo "plus size" en competir en este prestigioso certamen de belleza. A sus 22 años, esta enfermera profesional ha desafiado los estándares tradicionales de belleza y abraza el movimiento "Body Positive", que promueve el reconocimiento y aceptación del cuerpo tal como es.

La revolución que encabeza Jane Garrett va más allá de su apariencia. Miss Universo 2023 ha aceptado a mujeres con hijos, rompiendo barreras y desafiando las normas establecidas en el mundo de los concursos de belleza.

Jane, con su impresionante pasarela y actitud segura, ha generado millones de emociones positivas en su paso por el concurso, pero no ha estado exenta de críticas. En las redes sociales, ha enfrentado a algunos "haters", pero su cuenta de Instagram está repleta de mensajes de apoyo de diferentes partes del mundo.

Además de su participación en el certamen, Jane Garrett es una enfermera con conocimientos en salud hormonal, lo que demuestra que va más allá de la belleza exterior. En la previa del Miss Universo 2023, ha compartido mensajes inspiradores en sus redes sociales, instando a sus seguidores a no dejar que las críticas los afecten.