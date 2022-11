José Luis Márquez, el fotógrafo testigo de la masacre en Tiananmén hace 30 años

José Luis Márquez, camarógrafo español, quien presenció hace tres décadas la masacre en la Plaza de Tiananmén, en Beijing, China, recordó esa lamentable experiencia en entrevista con Meridiano Blu.

“Recuerdo que eran unos hechos muy violentos, desagradables, una cosa que nadie esperaba que ocurriera, que desgraciadamente sucedió y que después de 30 años aún no sabemos cuánta gente pudo perder la vida en ese acontecimiento”, expresó.

Márquez cuenta que estuvo durante todo el proceso, alrededor de 54 o 55 días en la capital china.

“Para mí era un día más, me fui tipo 6:00 de la tarde a la plaza y al llegar la noche, me senté en una silla. Fue una cosa muy violenta, la plaza estaba llena de tiendas de campaña y dos carros de combate pasaban por encima de esos artilugios, no sabía si la gente había salido o había personas, fue un verdadero caos”, indicó.

“Hubo muchos tiros, empezaron un diálogo con algunos oficiales y parece ser que llegaron a un acuerdo de que nos habilitaron un corredor humanitario sin que ocurriera ninguna desgracia”, agregó.

Decenas de miles de personas volvieron a darse cita este martes en Hong Kong en la vigilia anual para recordar el trigésimo aniversario de la matanza de Tiananmén, en un claro desafío a Pekín, al ser la mayor protesta contra el régimen chino que se lleva a cabo dentro de su territorio.

Escuche aquí la entrevista completa con José Luis Márquez en Meridiano BLU: