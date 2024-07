Joven de 21 años exige a sus padres que lo mantengan: "Nací sin mi consentimiento"

Un joven de 21 años ha generado un gran revuelo en las redes sociales después de compartir un video en el que exige que sus padres lo mantengan, argumentando que “no eligió nacer”. Esta excusa, que el joven utiliza para justificar su negativa a trabajar, se volvió rápidamente viral y generó todo tipo de reacciones y comentarios.

Todo comenzó cuando el joven, identificado como Hassan Cajal, publicó una grabación en su cuenta de TikTok, bajo el usuario @hassanazteca. En el video, el joven se queja abiertamente de la falta de “consentimiento” en su llegada al mundo. "Considero que, a pesar de tener 21 años, no estoy obligado a trabajar, porque básicamente yo nací sin mi consentimiento", dijo.

"Mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron mi consentimiento", añadió.

En el video, Hassan desarrolla su argumento con una lógica que, aunque inusual, logró captar la atención de millones. “No tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar”, continuó. “O sea, ¿si yo no pedí nacer, por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo”.

El video de Hassan rápidamente acumuló más de 4 millones de visualizaciones y 89 mil “me gusta”. Sin embargo, junto con la viralidad llegaron también una gran cantidad de críticas. Los comentarios en su mayoría eran negativos, cuestionando la responsabilidad y la lógica del joven.

Muchos usuarios expresaron su desacuerdo, argumentando que la responsabilidad personal no depende del consentimiento inicial para nacer. "Siempre trato de explicarle eso a mis padres", "Mamás, por favor, no olviden tomar sus vitaminas", "Ellos tampoco querían un hijo así", son algunas de las reacciones que se leen.