Joven preguntó por precio de un arriendo y recibió propuesta indecente: no lo esperaba

Las redes sociales no dejan de sorprender con historias que rápidamente se vuelven virales, y esta vez, un intercambio en una plataforma para alquilar apartamentos generó miles de reacciones.

Un joven, que buscaba alquilar una casa para un grupo de amigos, recibió una respuesta completamente fuera de lugar por parte de la dueña del inmueble. El episodio se dio a conocer gracias a un amigo del joven, quien compartió la captura del chat en la red social X, donde acumuló 889 mil reproducciones y más de 23 mil ‘me gusta’.

A través de la cuenta @MathiasChu, el usuario relató el insólito momento:

“Buen día Marianela, espero estés muy bien. Estoy buscando una casa en la fecha seleccionada, somos seis amigos de 33 años. Leo que solo familias, pero somos tranquilos, todos tenemos hijos y hacemos una escapada”, escribió el interesado. También aclaró que no tendría inconveniente en proporcionar cualquier garantía necesaria.

Un amigo estaba en airbnb buscando casa y no se entiende bien como terminó siendo onlyfans pic.twitter.com/x1CvLEBxOd — Mathías (@MathiasChu) November 14, 2024

Sin embargo, la respuesta de la propietaria fue completamente inesperada y dejó al joven sin palabras: “¡Qué lindo viaje de trampa que van a hacer! Me imagino lo tranquilos que deben ser... qué linda fiesta me haría con los seis. Por el tema de la fecha, la casa ya no está disponible”.

Impactado, el joven compartió el mensaje con sus amigos, y Mathias, uno de ellos, decidió hacer pública la situación con humor: “Un amigo estaba en Airbnb buscando casa y no se entiende bien cómo terminó siendo OnlyFans”, escribió en su publicación.

La publicación rápidamente se viralizó, con usuarios comentando sobre la respuesta de la dueña y señalando lo inapropiado del mensaje.