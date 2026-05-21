Joven recién casada fue hallada muerta en casa de sus suegros: revelan su último mensaje

Una llamada desesperada, realizada apenas minutos antes de morir, se convirtió en la principal pieza de una investigación que hoy genera conmoción entre las autoridades y la comunidad. La víctima, una joven recién casada, alcanzó a comunicarse con su padre mientras lloraba y le suplicaba que fuera a buscarla porque, según dijo, temía que la mataran. Poco después, su familia recibió la noticia de que había sido encontrada sin vida dentro de la vivienda de sus suegros.

El caso ocurrió en India y la víctima fue identificada como Pushpendri Devi, de 19 años, quien residía junto a la familia de su esposo en el distrito de Amroha, en el estado de Uttar Pradesh. De acuerdo con reportes de medios locales, la joven se había casado el pasado 13 de febrero con Ompal, un agricultor de la aldea de Khumawali. La muerte ocurrió apenas unos meses después de la boda y actualmente las autoridades intentan establecer qué sucedió dentro de la vivienda.

Según declaró Balbeer Singh, padre de la joven, la llamada ocurrió hacia las 6:30 de la tarde. El hombre aseguró que su hija estaba alterada y llorando mientras le pedía ayuda. “Ven por mí”, habría sido parte del mensaje que alcanzó a decir antes de que la comunicación terminara.

El padre afirmó que salió inmediatamente rumbo a la casa de los suegros de Pushpendri, pero antes de llegar recibió una llamada en la que le informaron que su hija ya había fallecido. La noticia provocó que varios familiares acudieran al lugar para intentar conocer qué había ocurrido.



Tras difundirse el caso, se registraron momentos de tensión frente a la vivienda. Allegados de la joven exigían la captura inmediata de los presuntos responsables y, durante algunos minutos, se opusieron al traslado del cuerpo hacia medicina forense para la respectiva autopsia.

La familia de Pushpendri presentó una denuncia formal ante las autoridades y aseguró que la joven venía teniendo conflictos con su esposo y otros miembros de la familia política debido a presuntas exigencias económicas relacionadas con la dote. Según sus declaraciones, durante la boda entregaron dinero, joyas y varios artículos para el hogar, pero tiempo después habrían comenzado nuevas solicitudes de dinero.

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Los familiares también sostienen la hipótesis de que la joven habría sido asesinada y que posteriormente intentaron hacer pasar el caso como un suicidio. De acuerdo con esa versión, el cuerpo habría sido colgado dentro de la vivienda para alterar la escena.

La Policía confirmó la apertura de una investigación contra el esposo de la víctima, así como contra el suegro, la suegra y otros familiares cercanos. Los señalados enfrentan cargos relacionados con muerte por dote, violencia doméstica y posibles violaciones a la Ley de Prohibición de la Dote vigente en India.

El oficial Pankaj Kumar Tyagi informó que el cuerpo fue enviado al servicio forense para determinar la causa exacta de la muerte. Aunque los primeros reportes mencionan la presencia de marcas alrededor del cuello, las autoridades aclararon que todavía no existe una conclusión oficial sobre si se trató de un homicidio o un suicidio.

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Además, las autoridades señalaron que algunos de los acusados abandonaron la vivienda después del incidente y permanecen prófugos mientras avanzan las labores de búsqueda y recopilación de pruebas.

El caso se conoce además en medio de otros reportes similares registrados recientemente en distintas regiones de India, donde familias de mujeres jóvenes también denunciaron presunto acoso y violencia por exigencias económicas posteriores al matrimonio.