En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente de avión Hércules
Santiago Castrillón
Air Canada
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Joven regresó antes de la escuela y descubrió a su mamá con el amante: “Voy a llamar a mi papá”

Joven regresó antes de la escuela y descubrió a su mamá con el amante: “Voy a llamar a mi papá”

El niño regresó antes de lo previsto a su vivienda debido a una emergencia escolar, sin imaginar lo que encontraría al ingresar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad