Joven renunció a herencia millonaria porque piensa que “no podría ser feliz”

Marlene Engelhornd, una mujer de 29 años que contó su historia en 2021 de cómo rechazó una herencia millonaria. Según ella, no le pareció justo que se le otorgue el dinero que ella nunca trabajó y siente que sería algo que no “le haría feliz”.

“No podría ser feliz. No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir este legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura coincidencia”, mencionó la joven para la ABC.

La abuela de la joven ocupa el puesto 687 del ranking de las personas más ricas del mundo, según la prestigiosa revista Forbes. Engelhornd, sería la heredera de una importante compañía química en el mundo.

Ella actualmente se dedica a la Lengua y la Literatura alemana, y es por eso que el 90% de la herencia que iba a recibir fue rechazada al no cumplir con sus estándares de felicidad. Engelhornd no niega sus privilegios, pero siente que es momento de construir su propia riqueza que seguramente le dará mayor satisfacción.

“Como alguien que ha disfrutado de los beneficios de la riqueza toda mi vida, sé lo sesgada que está nuestra economía y no puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo”, añadió.

La joven austriaca rechazó una fortuna por valor de más de 4 mil millones de euros

