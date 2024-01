Joven reveló la millonada que gana pintando casas en Estados Unidos: esta es la cifra

En las redes sociales, donde las historias de trabajadores y sus experiencias laborales se comparten a través de plataformas como TikTok, una joven peruana residente en Atlanta, Estados Unidos, ha causado furor al exponer la asombrosa cantidad de dinero que gana pintando casas.

La usuaria de TikTok, identificada como @chana_fd29 se ha convertido en una sensación al compartir su experiencia laboral en un video que ha captado la atención de miles de usuarios. En el clip, la joven revela que logra generar más de 4.000 dólares al mes, lo que equivale a más de 15 millones de pesos colombianos. Sosteniendo fajos de billetes en la mano, detalla: "Esta semana, en seis días, saqué 1.000 dólares. Empiezo a las 6:00 de la mañana y mi horario de salida es a las 4:00 de la tarde, pero si me quedo más horas, me pagan extras".

El video ha desencadenado una ola de reacciones en la plataforma, con seguidores expresando su asombro y curiosidad sobre la viabilidad de vivir con esa cantidad. Comentarios como "¿Te alcanza 1.000 dólares para vivir bien y ahorrar?", "Si ganas mil en seis días, ganas un aproximado de $175 dólares al día si no me equivoco, y está bien", y "Y yo aquí de 6:30 am a 6:00 pm gano $800. Triste jaja".

La joven, originaria de Perú, decidió compartir estos detalles luego de que muchos de sus seguidores le solicitaran revelar cuánto ganaba trabajando en Estados Unidos. Su historia se ha vuelto viral, generando reflexiones sobre las oportunidades laborales y las disparidades salariales entre distintas regiones del mundo. En una semana, la joven, en promedio, se hace una suma de $ 15.720.000 pesos colombianos.

"Ganas súper bien mi niña", "Depende el Estado", "Hay gato encerrado", "Cómo es posible que se haga toda esa cantidad", son algunas de las reacciones que se leen en redes.