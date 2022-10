Juan Carlos Coronel rinde homenaje a José José con ‘El Príncipe’

El cantante Juan Carlos Coronel estuvo en Mesa BLU recordando la gran amistad que tuvo con José José.

“La amistad se inició en 1997 cuando estaba de promoción en la ciudad de Miami (…) estaba con un traje impecable, me saluda en la compañía donde estábamos y empezó a cantar (…) el tipo me dijo que me quería hacer un regalo y aquí lo tengo en mi casa”, dijo Coronel.

Juan Carlos se declaró fan del artista mexicano desde muy niño por las canciones que se escuchaban en su casa.

“Es un ser humano sencillo y bacán”, expresó el cantante sobre José José.

‘El Principe’ es una recopilación de 19 canciones de José José en la voz de Juan Carlos Coronel.

“Tomé las canciones de momentos de picos en su carrera, desde sus inicios. Sentía que la gente me reclamaba más canciones y logré grabar siete canciones más, pero que no las puede incluir en el disco porque no cabían”, expresó Coronel.

Escuche la entrevista completa en Mesa BLU aquí: