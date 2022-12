Juez condena a 40 meses de prisión al hacker ecuatoriano Daniel Bajaña

El Juzgado Segundo de Conocimiento condenó a 40 meses de prisión al hacker ecuatoriano Daniel Bajaña Barragán, por su participación en las interceptaciones ilegales a la mesa de diálogos de paz en La Habana, Cuba.

Según el togado, se estableció que Bajaña interceptó ilegalmente los correos del ex vicepresidente Francisco Santos por orden del hacker Andrés Fernando Sepúlveda, quien a su vez, de acuerdo al juez, fue persuadido por el exasesor espiritual del Centro Democrático, Luis Alfonso Hoyos para cometer ese delito.

"Daniel accedió de manera abusiva al señor vicepresidente de la República Francisco Santos. Como prueba se presentó el testimonio de Rafael Revert, quien explicó cómo se realizaron las interceptaciones y dijo que una vez se adquirió la información se la entregaron al señor Sepulveda", explicó el juez.

Bajaña le había pidió al juez "por humanidad" concederle el beneficio de excarcelación.

"Considero que no hay víctimas, no hay violencia. Si un juez no nos llega a conceder un beneficio por humanidad, algo está mal", dijo el hacker Bajaña.

El hacker, condenado por los delitos abusivo a sistema informático y uso de software malicioso, también deberá pagar 80 salarios mínimos como multa. Además será expulsado del país en cuanto cumpla su pena.

El 14 de septiembre, la Fiscalía General solicitará la preclusión de los delitos de espionaje y concierto para delinquir, mientras tanto, Bajaña deberá permanecer recluido en los calabozos del antiguo DAS.

