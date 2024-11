Karol G rompió el silencio, cedió a la presión y defendió '+57': esto dijo la paisa

La polémica en torno a lanueva canción +57 de la cantante Karol G generó un amplio debate en las redes sociales y medios de comunicación. La canción, que cuenta con la participación de artistas como Feid, Maluma, J Balvin y Blessd, fue catalogada por algunos sectores de hacer apología al turismo sexual con menores y al consumo de drogas, especialmente en Medellín.

Esto dijo Karol G

Ante esta controversia, Karol G rompió el silencio a través de sus redes sociales, manifestando su frustración por lo que considera una interpretación fuera de contexto de la letra de su canción.

De acuerdo con el comunicado Karol G expresó sentirse "siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan", además de valorar las intenciones positivas de su trabajo. "Si me importa mi gente y soy una persona que día a día busco cómo involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva la vida de muchas personas", comentó.

La cantante reconoció la responsabilidad que recae sobre los artistas debido a su exposición pública y resaltó la importancia de la interpretación individual de su obra. Enfatizó en la desinformación que se ha generado en torno a la canción y desmintió haber publicado o eliminado comentarios en Twitter, una plataforma que afirma no utilizar desde hace más de seis meses.

Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado, con los post falsos que supuestamente he hecho reveló Karol G en sus declaraciones.

Pronunciamiento de Karol G. Foto: Historias de Instagram @karolg.

Además, Karol G aseguró que la intención de la canción era celebrar la unión entre los artistas y llevar alegría a las personas a través de la música. "Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva", indicó enfáticamente en su mensaje. La intérprete también subrayó su voluntad de escuchar y aprender de la situación para crecer como artista, mostrando una actitud abierta y reflexiva ante las críticas recibidas.

En el cierre de su comunicado, Karol G extendió un agradecimiento a sus fanáticos por su "amor y apoyo incondicional", y destacó la energía positiva con la que se trabajó en la producción del tema junto a los otros artistas. "Quiero agradecer una vez más a mis fanáticos por su amor y apoyo incondicional, lo valoro muchísimo", escribió.

La reacción de la artista ha sido cubierta por varios medios, que han destacado el impacto que +57 ha tenido no solo en su carrera, sino también en el ámbito del género urbano en Colombia. Las declaraciones de Karol G para muchos internautas reflejó su compromiso de abordar las críticas con responsabilidad y continuar su carrera enfocándose en proyectos que aporten positivamente a la sociedad, para otros simplemente fue una declaración que dejó debido a la presión de las críticas al tema.