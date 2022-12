El diario de Usa Today recoge una información de E! Entertainment que asegura que Kim Kardashian está embarazada de su segundo hijo con el rapero Kanye West.

Según indica, la celebridad hizo el anuncio durante la grabación de un capítulo de ‘Keeping Up With the Kardashians’, que se transmitirá próximamente, y mostrará a Kim en una cita médica de rutina, donde le dan la noticia.

Su primer hijo, North West, nació en junio del año 2013.