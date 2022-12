La actuación es un mundo absolutamente mágico y distinto: Luis Eduardo Arango

Luis Eduardo Arango, actor antioqueño, pasó por Mesa BLU hablando sobre cómo llegó al teatro y a la televisión y de su reciente obra ‘Tan galán’ en la que se lanza por primera vez como director.

El actor colombiano se está estrenando como director de esta comedia romántica en la que actúa con Jorge Enrique Avello, autor de la obra, y Lorna Cepeda, dos referentes de la actuación colombiana.

Publicidad

Jorge Enrique Avello le enseñó la obra y le propuso dirigirla a través de una llamada porque, según Avello, se había quedado sin director y necesitaba de su humor para ver las cosas y poder llevarla a cabo.

“Lo pensé un tiempo, tres minutos, y le dije ‘sí, hagámosle’ porque me pareció interesante el desafío”, puntualizó Arango.

Por otra parte, el antioqueño cuenta que inició ingeniería como carrera profesional en la Universidad Nacional y nunca estudió teatro, pero en esa misma época universitaria empezó a hacer teatro con los amigos.

“Mis amigos me llevaron al teatro, mis amigos me dijeron que me metiera porque era el payaso del curso, entonces me llevaron engañado porque pensé que iba a jugar billar y quedé fascinado”

Publicidad

Luis Eduardo entró al mundo de la actuación a sus 17 años, y desde ahí compara el mundo de la actuación con Narnia, porque para él “es un mundo mágico y distinto”.

Escuche a entrevista completa en el audio adjunto.