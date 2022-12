“La actuación me dio identidad”: Gustavo Angarita

cuando era joven”.

“Uno como persona no existe. Uno es actor y a la hora de la verdad pone a vivir a los personajes. Cuando empecé a vivir, cuando era adolescente yo no tenía la más remota idea de qué hacer, de quién era ni como me llamaba ni para qué servía. Necesitaba apersonarme y desde que apareció el teatro me definí. Me dio la identidad”, dijo el actor.

Agregó que, como todo en la vida, “la actuación es de un aprendizaje permanente”.

Por su parte, Gustavo Angarita, hijo, dijo en tono jocoso que también terminó en la actuación “obligado”, pero agradeció el apoyo que siempre tuvo por parte de su padre.