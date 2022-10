La Barraca fue un sitio que marcó historia en Bogotá: Lorena Urrea

Lorena Urrea, cantante, actriz y bailarina, reconocida por los montajes musicales en su restaurante La Barraca de Lorena, repasa su vida y su carrera como productora y protagonista de los shows más cotizados del medio nacional.

“La Barraca fue un sitio que marcó historia en Bogotá porque normalmente los lugares tienen músicos en vivo, pero La Barraca tenía show, el objetivo de los cantantes era pararse en el escenario y transmitirle a la gente al alma con lo que estaban cantando”, dijo.

¿Por qué se acabó La Barraca?

“Se acabó porque yo me separé y cuando lo hice quise cerrar todo el ciclo que tenía que ver con mi exesposo, no quiere decir que él sea una mala persona. Y como estoy en ‘Delirio’ y tan ocupada en otras cosas, no he querido montar negocio”, contó.

En su nuevo momento profesional, como voz femenina del espectáculo caleño ‘Delirio’, la artista revela el secreto de su éxito y comparte algunas de sus más famosas interpretaciones.

“Es una experiencia maravillosa estar acompañada de 200 artistas en escena y, no solo eso, sino que somos 700 incluyendo producción, es un espectáculo de envergadura muy grande y a todo nivel”, expresó.

Delirio es un show hecho en Cali que fundamenta su producción en la cultura popular caleña. Allí se puede observar baile, circo, orquesta y público, distribuidas en once puestas en escena.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: