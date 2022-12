La bella historia de una amistad que venció el cáncer y ayuda a los niños del país

Manuela Aragón, una pequeña de tan solo 14 años, es la protagonista de una historia realmente maravillosa y fascinante.



Lela, como le dicen sus amigos y compañeros más cercanos, se ha dedicado los últimos años de su vida a contar su valiente historia, que tiene otro protagonista igual de encantador y luchador: Juan Sebastián García.



“‘Juanse’ es mi mejor amigo. Yo lo conocí cuando tenía 9 años en el colegio, estábamos en el mismo pupitre. Al principio, éramos muy competitivos porque sacábamos muy buenas notas, pero (con el tiempo) nos volvimos muy buenos amigos”, así comienza narrando Lela esta historia, que ha tenido altibajos y ha conquistado el corazón de muchos.



Cuenta la pequeña, de corazón gigante, que un día ‘Juanse’ no volvió al colegio. Ella no entendía las razones por las que su amigo inseparable no había vuelto al lugar donde tantas risas, travesuras, tareas y momentos maravillosos habían compartido.



“Una amiga me contó que estaba en su clase y me explicó (que se había enterado) que ‘Juanse’ tenía leucemia. Yo quedé absolutamente derrumbada, me derrumbé completamente porque no entendía cómo a él, un niño tan sano, le podía dar eso (…) Lloré muchísimo los siguientes días, pero mi profesora de canto me dijo que, en vez de llorar tanto, debería tratar de hacer algo por él”, narró la niña en Mañanas BLU.



Ese día algo floreció dentro de la pequeña, pues su creatividad salió a flote y decidió secarse sus lágrimas con la valentía que la caracteriza y ponerse el overol para ayudar a su compañero de batalla de niñez, a su amigo de juegos y a su llave en el estudio.



“Se me ocurrió hacerle una cajita. Cogí una caja de zapatos, que forré en papel de colores. Le metí tesoros simbólicos: una piedra para darle fuerza, una pluma para que se haga cosquillas cuando esté triste, una almohadita para que le dé puños cuando tenga rabia, entre otros tesoros. Esa cajita, cuenta él, le sirvió muchísimo porque era un ciclo muy duro de quimioterapia”, dijo.

Aseguró que cuando ‘Juanse’ llegaba a su casa después de un largo y tortuoso día de quimioterapia, la cajita de los tesoros le daba la felicidad que necesitaba para olvidarse por un momento de la dura batalla que estaba librando.



¿Por qué Lela termina dedicada a ‘Juanse’?



Cuenta Lela, visiblemente emocionada, que terminó dedicada a su amigo porque se dio cuenta que había una conexión muy grande entre ellos y que él la necesitaba en el momento más difícil de su corta vida.



“Me pareció muy importante porque nos volvimos muy buenos amigos. Yo quería que ‘Juanse’ se sanara, que estuviera bien. Nos queremos mucho”, agregó.



Ese nivel de involucramiento llevó a Lela no solo a vigilar y supervisar el tratamiento de su amigo en Colombia, sino, especialmente, a llevarlo a Estados Unidos, pues el pequeño recayó.



“En el año 2016 hicimos un concierto con Fonseca, es una historia muy linda, para recaudar fondos y ayudar a más niños en Colombia. Después de ese concierto ‘Juanse’ se puso muy bien, pero recayó una semana antes de terminar el tratamiento. Esta vez el cáncer era mucho más agresivo que antes y su única opción era un trasplante de médula”, dijo.



Narró la pequeña que, tras conocer esto, intentó por todos los medios ayudar a su amigo, así que buscó por internet opciones para llevarlo a un tratamiento en el exterior.



Lela, con el poder del amor y ayuda de varios famosos como Sofía Vergara, llevó a Juanse a un hospital en Tennessee, Estados Unidos, donde recibió tratamiento gratuito para su enfermedad.



Fue así como ‘JuanSe’ recibió su trasplante de médula el 20 de marzo de este año y logró superar el cáncer.



“‘Juanse’ lo logró. Fue muy duro porque el tratamiento es muy difícil. A él le cambiaron la sangre completamente, cambió de tipo de sangre y le tuvieron que poner todas las vacunas de nuevo (…) Él terminó el tratamiento el 27 de noviembre, regresó a Colombia y ya está como un niño normal, en el colegio y haciendo lo que le gusta”, manifestó.



El concierto del amor



Este miércoles 12 de diciembre a las 7:00 de la noche se llevará a cabo un concierto en el teatro Mayor Julio Mario Santodomingo en honor a él y a esta bella historia de amistad, el cual espera recaudar fondos para ayudar a más niños en Colombia.



“Si yo ayudé a ‘JuanSe’, nosotros podemos ayudar a más niños. Por eso, este concierto será para la fundación Prema, que ayudará a muchos niños”, indicó la pequeña.

En ese sentido, la violinista Aisha Syed y la Orquesta Sinfónica Nacional se unen este miércoles en el concierto “Aisha de colores, amor por un sueño”, que se realizará en beneficio de la Fundación Prema, entidad sin ánimo de lucro que trabaja en la educación en valores humanos en Colombia desde hace varios años.