¿Seguidores predijeron muerte de influencer salvadoreño "Callejas 503"?

Fue a través de su cuenta de Instagram donde sus seres queridos compartieron la triste pérdida y recordaron al influencer de 37 años que falleció el pasado 6 de junio.

“Una dolorosa situación para la familia pero la hacemos pública a todos los medios de comunicación: nuestro amado Callejas 503 ha partido de este mundo agradecemos a cada uno de ustedes por el amor a él, por su apoyo”. “Sepan que pronto les compartiremos donde será el homenaje para los que puedan acompañarnos el día de mañana viernes y el día sábado" publicaron en la red social del influencer.

Aunque son pocos los detalles que se conocen de las causas de muerte de Landaverde, diversos medios locales e incluso allegados en redes sociales citaron a integrantes de la familia asegurando que el fallecimiento se debió a un paro cardíaco.

Las exequias fúnebres y entierro del Landaverde se llevaron a cabo vía streaming y resultaron multitudinarios, sin embargo, lo que más llamó la atención del deceso fue el contexto en el que se dio la muerte de "Callejas 503". El reconocido influencer comenzó a comer compulsivamente hace unos años y a participar de diversos retos de ingesta de comida, a la vez que ganaba peso.

Sin embargo, en los últimos videos publicados en su cuenta de YouTube, decenas de sus seguidores se mostraron preocupados con el aspecto del influencer y otros videos en los que se notaba que no se sentía completamente bien tras las excesivas ingestas.

Pero fue en su último video llamado "Rompí el record de un all you can eat, me arrepiento de hacerlo" publicado hace cuatro semanas, que se observaron comentarios en los que diversos seguidores e incluso un médico predecían el deceso del creador de contenido con frases como "Vengo del futuro y el pobre Callejas se puso mal en el aeropuerto", "Ey hombre ya no lo vuelvas a hacer, sin paja te pudo dar un paro".

Comentarios en publicación de "Callejas 503"

Entre estos comentarios se encuentra incluso el de un médico que resulta particularmente acertado y preocupante "Este sujeto es fijo a un infarto de miocardio, como médico lo firmo".

En el minuto 21:00 del mismo video la mujer que lo acompaña le dice que se anime a seguir comiendo ya que esas eran "sus últimas hartadas" haciendo referencia a sus atracones de comida, lo cual resulta bastante alarmante y premonitorio. Acontecimiento doloroso para su familia y quizás un llamado para quienes se encuentren en situaciones similares lidiando con desórdenes alimenticios.