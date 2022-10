La historia de una víctima del asbesto que lleva años con daños en los pulmones

Al proyecto de ley Ana Cecilia Niño, en honor a la periodista que murió de cáncer a los 42 años luego de vivir por más de una década cerca de una fábrica de asbesto, todavía le faltan varios debates. Desde hace 12 años la sociedad, las víctimas y los expertos le han pedido al Congreso que legisle para evitar que personas sigan enfermándose y perdiendo la vida por la contaminación de un material que está prohibido en Europa y varios países de América Latina como Argentina, pero hasta ahora el legislativo no ha dado los pasos definitivos en la vía de la prohibición.

Carlos Henry Sánchez es un obrero que ha trabajado toda su vida en el municipio de Villeta. Desde el año 84 empezó labores en una fábrica que se dedicaba a construir piezas como pastillas para los frenos de los carros y otras herramientas, la mayoría, a partir de asbesto.

En 2004, luego de años de sentir molestias en los pulmones, decidió pedir una cita para revisar cómo estaba su salud. El diagnóstico no fue positivo. Sánchez tenía asbestosis, una enfermedad que hace que algunas partículas finas se peguen a las fibras de los pulmones y, luego de un tiempo, causan heridas, inflamación y cicatrices que dificultan la respiración. En algunos casos puede ser fatal.

Al menos al obrero villetano no le dio ni cáncer de pulmón ni de faringe, suerte que no tuvo Ana Cecilia Niño que luchó toda su vida para impulsar la prohibición y salvar la vida de ciudadanos como ella, antes de que la muerte detuviera su esperanza. Pero el empleado pronto empezó a sentir más fatiga que antes, las horas de sueño fueron menos y, cada vez que respiraba, sentía que el aire no era suficiente, que tenía que hacer más esfuerzo y no lograba llenar sus pulmones.

“Yo mismo me mandé a sacar una radiografía de pulmones. En la empresa mi trabajo era sacar la mezcla o a veces me tocaba hacerla a mí mismo. Es como el algodón. El algodón cuando se desprende no se alcanza a ver. Todo va para adentro de los pulmones, así también es el asbesto. Esto me ha afectado fatalmente la respiración, no puedo dormir bien porque me ahogo, o me coge el sueño tarde”, explica el trabajador.

La doctora que lo atendió dijo que el daño principal estaba en su pulmón izquierdo. Sánchez dice que fue a la compañía a quejarse porque un médico contratado allí les había hecho pruebas a todo el personal y sus conclusiones fueron drásticamente distintas a las de la médica privada.

El obrero trabajó 23 años con la empresa y asegura que nunca le pagaron la indemnización por enfermedad.

Solo le dieron 29 millones de pesos y la empresa continúa funcionando y haciendo asbesto en Villeta sin ningún problema.

Sofía Gómez es la directora de Green Peace en Colombia y dio con nombres propios el listado de congresistas y partidos que se opusieron hasta ahora en el proceso de debates en el Congreso a la prohibición del asbesto.

“Es muy grave que en 12 años no se haya producido ninguna decisión. Ha habido siete intentos de pasar un proyecto de ley que prohíba el asbesto y el lobby de las empresas, especialmente el de Eternit, ha sido muy fuerte. Tenemos 520 personas víctimas más subregistros. En los debates en la Comisión Séptima, 8 estaban en contra de la prohibición, entre ellos Álvaro Uribe y Mauricio Delgado. A favor estuvieron el Partido Verde, el Polo Democrático, el Partido Conservador”, señaló.

La decisión de un juez que sorprendió al país ordena sustituir el asbesto en un plazo progresivo de cinco años, pero Gómez espera que el Congreso legisle en marzo para prohibir la producción del material en los próximos meses y no hasta dentro de cinco años, porque dice que vidas como la del empleado Sánchez siguen estando en peligro.