Este domingo en su Reflexión Dominical, el pastor Andrés Corson habló sobre la identidad de las personas, e inspirado en Jesús, invitó a nunca perder la esencia ni la identidad propia.

"La identidad no la determina lo que las personas piensen de uno, o por lo que uno tenga. Jesús no envidiaba a nadie, y no se comparaba con nadie y era feliz. Así, el tenía su propia identidad", explicó.

Escuche aquí la Reflexión Dominical del pastor Andrés Corson:

<iframe src="https://omny.fm/shows/reflexi-n-dominical/la-identidad-no-la-determina-lo-que-las-personas-p/embed" width="100%" height="180" frameborder="0" title="\" \"la="" identidad="" no="" la="" determina="" lo="" que="" las="" personas="" piensen\":="" andrés="" corson"="">