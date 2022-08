'La Liendra' dejó aburridos a quienes creyeron que se iba de las redes sociales

El influencer 'La Liendra' anunció este fin de semana a través de su cuenta de Instagram que se retiraba de las redes sociales, pues "se siente un poco saturado y cansado". Además, mencionó que se merecía un descanso porque "ha trabajado muy duro".

“No me voy del todo, quiero renovar metas y sueños. Hasta ahora ya cumplí mis propósitos, pero quiero marcar objetivos nuevos”, dijo el influencer.

Carlos Mauricio Gómez, como es su nombre, horas después volvió a subir historias y "aburrió" a los que esperaban que dejara las redes sociales. 'La Liendra' dijo que solo se tomará unos días de descanso para renovar energías y volver "con toda".

“Al parecer sí, me les voy. Me voy de las redes sociales. Quiero estar conmigo mismo, encontrarme y aprender de mí. Tomé la decisión de irme de viaje solo por unos días. Quiero renovar energías, renovar metas y sueños. En este punto de mi vida ya cumplí los sueños que tenía así que quiero volver a escribir nuevos sueños, pero no en mi casa sino en un lugar mágico donde pueda escuchar el mar, conocerme más, así que decidí irme”, dijo.

Durante el domingo, 21 de agosto, el influencer subió contenido sin problema algunos y algunos criticaron por incumplir su palabra, pues pensaron que era alguien más "serio" con sus decisiones.

“Sé que dije que no iba a subir nada, pero ¿qué puedo hacer?, de vez en cuando déjenme subir algo, por lo menos. Yo dije que me iba a ‘desintoxicar’ de las redes, no las estoy consumiendo, pero si tengo algo pa’ subir, lo subo", aseveró.

Durante sus historias de Instagram aprovechó para compararse con el astro portugués Cristiando Ronaldo, al decir que nadie puede evitar que haga lo que ama y eso siempre estará primero.

