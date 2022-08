Broma de La Liendra y Dani Duke al influenciador Daiky genera repudio en redes, ¿real o actuado?

Es viral un video en internet de Dani Duke y La Liendra que causó indignación entre los internautas. La pareja le jugó una “broma” a su amigo Daiky en donde supuestamente le regalaban un carro de lujo.

El clip fue compartido por Dani Duque en su cuenta de Facebook, Daiky se encontraba tranquilo recostado cuando la influencer le dijo que le iban a tapar los ojos porqué le tenían una sorpresa con La Liendra.

“¿Qué crees que es? Porque eres un gran amigo”, le dice la Liendra a su amigo mientras lo lleva al auto, “Es que te lo mereces”, añade Dani Duke. Daiky los empieza a interrogar que cuál era la sorpresa porque no es normal que ellos lo “tengan en cuenta”.

En un punto del video le empezaron a dar pistas y decirle que era un nuevo comienzo para él: “Tiene cuatro patas”, a lo que él responde que no tiene ni idea, ni quiere una mascota en ese momento porque en verdad, ni está listo para eso.

Cuando llegaron a una vivienda empezaron a jugar al “frio y caliente” con él mientras tenía los ojos vendados. Una vez en el sitio le dice que es un regalo que no ha terminado de pagar, pues se trataba de un lujoso Mercedez Benz.

Daiky no se podía creer el regalo y la emoción no podía con él, que incluso rompió en llanto: “Tienes que trabajar mucho para tener este tipo de cosas”.

Sin embargo, al final todo resultó ser una broma y el auto no era para él. Daiky estalló con sus “amigos” y le dijo que a ellos no le importaban los sentimientos de los demás: “Sabés que sentimiento tengo ahora, que a ustedes dos les importa un cu* como se sientan los demás (…) Todo por números y like. Quizá esa es la pu* razón”.

El video causo indignación y muchos usuarios pidieron que fuera borrado por la broma tan “mala” que le hicieron a un amigo.

