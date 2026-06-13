La longevidad está cambiando la manera de entender la segunda mitad de la vida

La denominada “zona gris” de la vida, ese periodo en el que las personas ya no se consideran jóvenes, pero tampoco se sienten ancianas, está adquiriendo una nueva relevancia en la sociedad actual. Así lo explicó el médico y conferencista internacional Diego Bernardini, quien señaló que el aumento de la longevidad ha transformado por completo la forma de entender el paso del tiempo.

Según el experto, el incremento de la expectativa de vida es resultado de grandes avances en materia de salud pública, como el acceso al agua potable, las vacunas, los antibióticos y mejores condiciones sanitarias. Esto ha permitido que la población viva más años y llegue a etapas de la vida que antes eran menos frecuentes.

No obstante, Bernardini advirtió que el desafío no es únicamente prolongar la vida, sino garantizar que esos años adicionales se vivan con bienestar y autonomía. En ese sentido, afirmó que el verdadero reto consiste en construir una longevidad saludable.

“Independientemente de cuántos años tengamos por delante, estos años sean en salud”, señaló.



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El conferencista explicó que la segunda mitad de la vida comienza mucho antes de lo que la mayoría de las personas cree. A su juicio, alrededor de los 40 años empiezan a aparecer preguntas sobre el propósito, el futuro y la manera en que se quiere vivir el tiempo restante.

"Ese inicio de la segunda mitad de la vida que comienza mucho antes de lo que en general las personas creemos, porque esto empieza a partir de los 40 años, de los 40 y tantos años, cuando ya percibimos nosotros mismos, cada uno de nosotros que dejamos de ser jóvenes", afirmó.

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Para Bernardini, la sociedad continúa utilizando una visión del envejecimiento propia del siglo pasado, asociada al deterioro y la dependencia. Sin embargo, la mayor expectativa de vida abre la posibilidad de construir nuevos proyectos, replantear metas y mantener una vida activa durante varias décadas más.

Por ello, insistió en la importancia de prepararse para esta etapa y de entender que la longevidad representa uno de los grandes cambios sociales del siglo XXI, un fenómeno que está redefiniendo las etapas de la vida y la manera en que las personas se relacionan con el tiempo y el envejecimiento.

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