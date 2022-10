La principal razón de discriminación en el país es la pobreza: Angélica Lozano

Angélica Lozano Correa, abogada, activista cívica y representante en el Congreso, estuvo en En Blanco y Negro hablando de su vida y de su carrera política, entre otras cosas.

La representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, es nacida en Bogotá pero su familia es de un pueblo de Cundinamarca llamado Arbeláez.

“Tengo la riqueza de la provincia de venir del pueblo y de las oportunidades de Bogotá, pero el reto es que sea una sola Colombia”, señala.

“Ha sido interesante llevar una voz de la ciudad con unas causas sociales, que en otras regiones, pueden ser invisibles, como la igualdad. Una cosa es ser gay o lesbiana en estrato 5 de Bogotá y otra diferente en Honda o La Dorada, por ejemplo; donde hay persecución, donde todos los grupos armados han desplazado y maltratado, o donde tenemos los mismos prejuicios que en todo el país”, agregó.

Lozano es una mujer abiertamente gay y en En Blanco y Negro contó qué tan difícil ha sido enfrentar la política desde esa identidad.

“Es curioso pero el ser abierto y tranquilo, el no tenerle misterio a la cosa, hace que la gente lo trate a uno con respeto. Casualmente la gente está más dispuesta a entender de lo que creemos. La principal razón de discriminación de nuestro país no es la orientación sexual, no es la raza, es la pobreza”, indicó.

Escuche toda la entrevista aquí.