La serie web de Shock ‘Los Incorregibles’ gana premio Latam Digital Media 2017

La serie web Shock.com llamada ‘Los Incorregibles’ recibió el premio a Mejor Uso de video Online en LATAM DIGITAL MEDIA 2017.



La serie del grupo de Caracol Next, busca crear conciencia social a través de la irreverencia y llega a esas personas “incorregibles” para que no sigan dañando la imagen de la ciudad y saboteando las reglas.



Cabe recordar que la serie cuenta con la participación de los famosos comediantes colombianos como Liss Pereira, Santiago Rivas y Adolfo Zableh, que son los encargados de seguir a los delincuentes e infractores para posteriormente enfrentarlos y cuestionarlos por sus malos comportamientos.



Caracol Next destaca que esta edición de los Premios LATAM Digital Media, la tercera en la historia fue la más competitiva: participaron 128 proyectos de 47 empresas de medios de 12 países.



Tras recibir este galardón, ‘Los Incorregibles’ representará a la industria periodística digital latinoamericana frente a los ganadores de las ediciones de África, Asia, Europa, India, Medio Oriente y Norte América en los Premios World Digital Media de WAN-IFRA.



Vea los capítulos de Los Incorregibles aquí.





