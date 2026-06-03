La tradición de Jorge Barón que volvió a unir a miles de hinchas de la Selección Colombia

Una costumbre que durante décadas ha acompañado a los colombianos volvió a cobrar protagonismo en medio de la ilusión por los próximos compromisos de la Selección Colombia.

La tradicional “patadita de la buena suerte” de Jorge Barón, recordada por varias generaciones, se convirtió en el centro de una conversación nacional que trascendió las redes sociales y terminó reuniendo a miles de aficionados alrededor de un mismo mensaje de apoyo al equipo tricolor.

Lo que comenzó como una serie de publicaciones espontáneas entre usuarios de internet pronto se transformó en una tendencia viral. Hinchas de distintas regiones del país empezaron a compartir fotografías, videos y mensajes relacionados con sus propias cábalas para acompañar a la Selección Colombia, reviviendo una de las tradiciones más recordadas de la televisión nacional.

La respuesta masiva evidenció cómo el fútbol sigue siendo uno de los principales puntos de encuentro emocional para los colombianos. Más allá de los resultados deportivos, el apoyo al combinado nacional suele estar rodeado de rituales populares que forman parte de la identidad de la afición. Camisetas consideradas “de la suerte”, reuniones familiares en torno a cada partido y pequeñas costumbres repetidas antes de los encuentros decisivos son algunas de las expresiones que han acompañado históricamente al equipo.



La conversación tomó aún más fuerza al recordar que estas prácticas han estado presentes en distintos momentos del fútbol colombiano, desde las históricas eliminatorias de los años noventa hasta las más recientes participaciones en torneos internacionales. En ese contexto, la figura de Jorge Barón volvió a despertar sentimientos de nostalgia y optimismo entre quienes crecieron viendo su emblemático gesto de buena fortuna.

Ante el impacto alcanzado por la iniciativa en el entorno digital, Wplay decidió sumarse para amplificar el mensaje que ya circulaba entre los aficionados. La compañía destacó que identificó en esta tendencia una oportunidad para fortalecer un sentimiento colectivo de respaldo hacia la Selección Colombia y promover valores como la unión y la esperanza entre los seguidores del equipo.

“En Wplay entendimos que esta conversación ya no era solamente una tendencia digital, sino una expresión genuina de cómo millones de colombianos viven y sienten el fútbol. Vimos una oportunidad para ayudar a amplificar ese mensaje positivo alrededor del equipo nacional y conectar con la pasión, la nostalgia y la ilusión que despierta el fútbol colombiano en el país”, afirmó Ximena Martínez, directora de mercadeo de la compañía.

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La iniciativa busca llevar ese mensaje de apoyo a diferentes regiones del país, reforzando el vínculo entre la afición y la Selección. De esta manera, un gesto simbólico que forma parte de la memoria colectiva de los colombianos se convirtió nuevamente en un elemento de unión nacional.

Y es que, para millones de seguidores, cada partido representa mucho más que noventa minutos en la cancha: es la oportunidad de compartir una ilusión común y demostrar que el fútbol sigue siendo uno de los lenguajes que mejor conecta a todo un país.