La U, única opción para que Angelino Garzón sea candidato a la Alcaldía

Fuentes del Consejo Nacional Electoral le confirmaron a Blu Radio que el ex vicepresidente Angelino Garzón no podrá ser candidato ni a la Alcaldía de Cali, ni a la de Bogotá, por un partido diferente al de La U, debido a que incurriría en doble militancia por no renunciar antes del 24 de junio de 2014. Garzón renunció al partido el 25 de agosto.

Además la ponencia del magistrado Alexander Vega Rocha, que fue aprobada con 6 votos a favor y 3 en contra, contempla que Angelino Garzón no podría inscribirse mediante firmas.

"Quienes quieran buscar el apoyo ciudadano mediante firmas, tampoco lo podrán hacer, pues la prohibición no es solamente para militar en otros partidos, sino para figurar o inscribirse por otros movimientos políticos", reza la ponencia de Rocha.