La última publicación del actor RJ Mitte antes de morir: era de Breaking Bad

Los seguidores del actor RJ Mitte siguen impactados por su muerte, pues falleció a los 34 años de edad. En su cuenta de Instagram, su última publicación está relacionada con su trabajo que lo llevó al reconocimiento mundial: su participación en la reconocida serie Breaking Bad.

Hace cinco días el actor compartió en su perfil oficial parte de la entrevista que tuvo en el podcast 'The Joe Vulpis'. Coincidencialmente, allí habló sobre su papel en la serie donde hizo un análisis sobre el rumbo que tomó su personaje.

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Aunque después de 56 capítulos no volvió a aparecer en la serie, manifestó que Flynn y Skyler no habían llegado a su fin, como sí sucedió con Walter White y el camino que oscuro que vivió luego de empezar a relacionarse con la producción de las metanfetaminas.

De hecho, opinó que todavía hay muchas preguntas sin respuestas sobre estos dos personajes y que todavía se podría ahondar en sus historias.



Por eso, recalcó que los fanáticos tenían el poder de decidir si querían que se siguiera contando esta historia, pues esta serie, según su relato, estaba en lo más alto.

A continuación la última publicación de RJ Mitte:

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Detalles de su muerte

Según la información difundida, el actor habría sido hallado sin vida en Brownsville, Texas, Estados Unidos.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada este lunes, 12 de octubre, por sus representantes. Sin embargo, hasta el momento no se han detallado las circunstancias de su muerte ni las causas del deceso. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el caso estaría bajo investigación de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

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“Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de RJ Mitte, querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, señala el comunicado atribuido a sus representantes.

Mientras se conocen más detalles sobre el caso, la noticia ha generado conmoción entre quienes siguieron su carrera en televisión, especialmente por su participación en Breaking Bad, producción que lo llevó al reconocimiento internacional.