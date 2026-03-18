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Labubu llega al cine: sus creadores buscan un éxito global con película de Sony, hay detalles

La cinta, aún en su fase inicial de desarrollo, incluirá a los monstruos de peluche en un "híbrido de acción real con CGI".

muñecos labubu.jpg
Muñecos chinos de dientes afilados Labubu.
Foto: AFP.
Por: AFP
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Actualizado: 18 de mar, 2026

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