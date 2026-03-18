Labubu llega al cine: sus creadores buscan un éxito global con película de Sony, hay detalles

Los muñecos chinos de dientes afilados Labubu, un éxito mundial de ventas, llegarán a la pantalla grande en una colaboración de su fabricante, Pop Mart, con Sony Pictures.

La cinta, aún en su fase inicial de desarrollo, incluirá a los monstruos de peluche en un "híbrido de acción real con CGI" (sigla en inglés de imágenes generadas por computadora), informó el jueves Pop Mart.

Creado en 2015 por el artista Kasing Lung, de Hong Kong, Labubu causó furor nueve años después cuando su imagen "fea pero adorable" fue utilizada como adorno en los bolsos de celebridades como Rihanna y Dua Lipa y provocó grandes filas en las tiendas de Pop Mart en todo el mundo.

Los muñecos coleccionables, que suelen venderse por unos 40 dólares, se lanzan al mercado en cantidades limitadas y se venden en "cajas sorpresa", en las que los compradores no saben qué modelo recibirán.



Algunos de los Labubu menos comunes pueden llegar a venderse por miles de dólares. Pop Mart vendió más de 100 millones de muñecos Labubu en todo el mundo el año pasado, lo que autoridades chinas señalan como evidencia del creciente poder cultural chino.

El proyecto cinematográfico, presentado por Lung y el cineasta británico Paul King, director de "Wonka" y "Paddington", buscará capitalizar la fama viral de los muñecos, llevando "el mundo extravagante de Labubu a la gran pantalla", según Pop Mart.

La empresa destacó la alianza de Pop Mart con Sony Pictures, que promete "una experiencia cinematográfica única de narrativa creativa, visión artística y atractivo global duradero".

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Pop Mart tiene más de 600 tiendas en más de 30 países y regiones.

