¿Dónde ver las películas ganadoras de los Óscar en Colombia?

Se llevaron a cabo los Premios de la Academia en la noche de este domingo, 15 de marzo. Tal como pasa casi siempre, los resultados dejaron opiniones divididas en torno a quiénes merecías la estatuilla o quiénes no, en donde la gran protagonista de la velada fue ‘Una batalla tras otra’ con Leonardo DiCaprio y seis distinciones.

98.ª edición de los Premios Óscar. Foto: AFP.

¿Cuáles fueron los ganadores premios Óscar 2026? Los más importantes

‘Una batalla tras otra’ fue la más destacada de la velada al llevarse seis estatuillas: Mejor película, Mejor director para Paul Thomas Anderson, Mejor guion adaptado para Paul Thomas Anderson, Mejor actor de reparto para Sean Penn, Mejor edición y Mejor casting. Una cinta que mezcla temas de xenofobia y política en Estados Unidos con Leonardo DiCaprio como el protagonista.

Luego se destacó ‘Pecadores’ con un Michael B. Jordan que se llevó el premio a Mejor Actor al interpretar a dos gemelos en esta cinta de suspenso, acción y terror. En total se llevó 4 y, aparte de la mencionada, ganó Mejor guion original para Ryan Coogler, Mejor banda sonora y Mejor fotografía.

Por último, el romance bizarro de Guillermo del Toro en ‘Frankestien’ se llevó tres estatuillas: Mejor maquillaje y peinado, Mejor vestuario y Mejor diseño de producción, destacando nuevamente el impecable trabajo del director mexicano.



Ganadores premios Óscar 2026: así puede verlos en Colombia

En esta lista encontrará la película y al lado la plataforma de streaming en la cual se encuentra disponible desde Colombia:

