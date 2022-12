Las 14 cosas que siempre hace a la gente exitosa

En los micrófonos de En BLU Jeans se habló sobre un artículo publicado en el diario The Independen en el que se recopilaron las cosas que hacen las personas exitosas o lo que debería hacer alguien para logar serlo.



1. Sacrifican cosas por otras que importan más.



2. Que no le afecten las opiniones del resto.



3. Sentirse motivado la mayor parte del día.



4. No pensar sino actuar.



5. Acostarse temprano.



6. Anotar el día a día.



7. Todo perfectamente limpio y recogido.



8. Visualizar su día de manera positiva.



9. Ser agradecido.



10. Dar sin pensar en recibir.



11. Nunca darse por vencido.



12. Hacer todo lo que tiene planeado.



13. Invertir dinero en uno mismo.



14. No se obsesione con la meta o el triunfo.