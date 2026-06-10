Las cinco cosas que más buscan los colombianos para regalar en el Día del Padre

El Día del Padre es una de las celebraciones más importantes del año para miles de familias colombianas. Este año, este día se celebrará el próximo 14 de junio, una fecha en la que hijos, parejas y familiares suelen aprovechar para agradecer y reconocer a los padres con reuniones, experiencias y, por supuesto, regalos.

A medida que se acerca la celebración, también aumentan las búsquedas en internet de productos que podrían convertirse en el obsequio ideal. Frente a esto, un reciente análisis de tendencias de búsqueda hecho por Mercado Libre entre el 31 de mayo y el 4 de junio reveló cuáles son los artículos que más interés despiertan entre los colombianos de diferentes regiones del país a la hora de comprar un regalo para esta fecha especial.

Los resultados muestran una preferencia por productos tecnológicos, artículos de movilidad, accesorios de moda y elementos para el hogar, aunque las tendencias cambian dependiendo de la ciudad.

Los regalos más buscados en Bogotá

En la capital del país, la tecnología lidera las preferencias de los consumidores. Estas son las cinco búsquedas más destacadas:



Celulares y iPhone. Cascos para moto. Consolas PS5. Dispositivos Alexa. Bicicletas eléctricas.

Según el informe, los celulares y los iPhone encabezan el listado, mientras que los cascos para motocicleta aparecen como una alternativa de interés para quienes buscan un regalo práctico.

Los regalos más buscados en Medellín

En la capital antioqueña, las consolas de videojuegos dominan las preferencias de compra para el Día del Padre. Las cinco búsquedas más populares son:



Xbox One y PS4. PS5. Tenis para hombre. Hidrolavadoras. Relojes.

El informe destaca que las consolas PS5 y Xbox registran volúmenes de búsqueda especialmente altos en Medellín, siendo los regalos más apetecidos para esta fecha.

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¿Qué buscan en la Costa Caribe?

La medición también agrupó los datos de Atlántico y Bolívar, donde los productos tecnológicos también ocupan los primeros lugares.

Atlántico



Celulares. iPhone. Hidrolavadoras. Tablets. Parlantes.

Bolívar



Celulares. Zapatos. Relojes. Guitarras eléctricas. Parlantes.

Entre los hallazgos se encuentra el interés por las guitarras eléctricas en Bolívar y el buen desempeño de los parlantes Bluetooth en la región Caribe.